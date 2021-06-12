حبيبي يا فؤش.. محمد لطفي يستعيد ذكرياته مع محمد فؤاد

استعاد الفنان محمد لطفى ذكرياته مع الفنان محمد فؤاد بصورة من إحدى أعماله الفنية، و ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي"إنستجرام".

وعلق لطفى قائلا:"حبيبي يا فؤش. الصورة دي من مسلسل ايه الي هيقولي هتعملو ١٠ قلوب".



يذكر أن الفنان محمد لطفي قال إنه سيخوض تجربة البطولة المطلقة في عمل سينمائي جديد قريبا، رافضا الكشف عن اسمه لحين الاستقرار على جميع التفاصيل الخاصة بالعمل، مشيرا إلى أنه يفاضل كذلك بين عدد من الأعمال الدرامية، وسيحسم أمر مشاركته في الدراما التليفزيونية بعد الانتهاء من قراءة السيناريوهات الخاصة بها.

وعبر محمد لطفى عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بين السما والأرض"، والذى خاض به ماراثون الدراما الرمضانية لهذا العام، لافتا إلى أن التحضير الجيد للعمل ساهم في نجاحه، واصفا المخرج محمد العدل بأنه مخرج كبير باعتباره أحد المنتمين لمدرسة الواقعية التي تضم كبار المخرجين، ومن أبرزهم عاطف الطيب.