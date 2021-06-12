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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نادر الخبيري: الـ7 سنوات الماضية غيرت نظرة العالم لـ مصر

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن مصر شهدت على مدار الـ7 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، إنجازات عديدة على جميع القطاعات أدت إلى تغيير نظرة العالم الخارجي لمصر وأعادت لمصر دورها الريادي على الساحتين العربية والدولية.

 

وأضاف “الخبيري"، في تصريحات صحفية اليوم، السبت، أن العديد من المشروعات القومية التي قام بها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، تعتبر ركيزة أساسية من الأركان الهامة في دعم الاقتصاد القومي، ومن أهمها محور قناة السويس المشروعات القومية في مجال النقل، حيث إن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال الطرق والكباري والأنفاق لم تشهدها على مر التاريخ، وأصبح تصنيف مصر في المرتبة الـ 28 بعد أن كانت فى المرتبة 118، وكل هذا يرجع لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا الإنجازات في مجال الطاقة والإسكان والقضاء على العشوائيات والصحة ومشروع التأمين الصحي الشامل.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التطوير والطفرة التي حدثت خلال تلك السنوات لم تقتصر على تحقيق التطوير أو تشييد العديد من المشروعات القومية والتنموية، بل وصلت لبناء الإنسان، مما يعد انطلاقة جديدة للدولة نحو الاهتمام بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل.

 

وأوضح أن نسبة مشاركة الشباب في الحياة السياسية خير دليل على توجه الدولة فى إعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية سواء في المجالس النيابية أو في مختلف القطاعات التنفيذية بالدولة.
 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة انتهجت مسارًا متزنا ما بين جهود التنمية والتطوير والحفاظ على قيمة وسلامة المواقع الأثرية الفريدة، بما فيها تطوير جميع المناطق التاريخية في القاهرة، لتصبح عاصمة مصر بمثابة متحف مفتوح يعكس عراقة الحضارات المصرية القديمة والمعاصرة، والإسراع في إتمام المراحل النهائية منها لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي.

 

وأكد النائب نادر الخبيري  أن مصر أيضًا قدمت نموذجًا في التصدي للإرهاب على مدار الـ 7 سنوات وتعاملت معه عبر عدة مستويات، سواء بالمواجهة المباشرة لما تمسه من خطورة على سلامة وأمن المواطنين وأيضًا على صعيد تفكيك الفكر المتطرف في مقدمته دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني.


ونوه إلى أن مصر على مدار العقود الماضية كانت تعاني من مشاكل اجتماعية مرتبطة بوجود العشوائيات، حيث أنفقت الدولة خلال الفترة الماضية ما يقرب من 39 مليار جنيه لتطوير العشوائيات لا سيما غير الآمنة منها.

مصر العالم الريادى نادر الخبيري الرئيس عبدالفتاح السيسي

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