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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقدرة 525 ميجا فولت.. مسئولو جهاز "السادات" يتفقدون مشروع محطة محولات الكهرباء

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، والمهندس إبراهيم طاهر، مدير عام الكهرباء بالجهاز ومسئولو الجهاز، مشروع تنفيذ محطة محولات كهرباء بقدرة 525 ميجا فولت، والجاري تنفيذها لتغذية المنطقة الصناعية الثامنة بالمدينة "تنفيذ شركة سيمنز الألمانية".

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أن نسبة الإنجاز للمشروع بلغت 98%، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ الطرق الداخلية تمهيداً لافتتاح المشروع، مشيراً إلى الجولة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة. 

وأكد المهندس علاء منيع، أن المحطة من أكبر المحطات المنفذة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث من المقرر أن تشمل توسعات مستقبلية بقدرة 350 ميجا فولت، وستخدم المحطة 1076 قطعة أرض فى مختلف الأنشطة الصناعية بالمنطقة الصناعية الثامنة.
 

وأشار المهندس علاء منيع، إلى أن المحطة تُعد من أولى المحطات التى بها خاصية التتبع التى تستخدمها شركة سيمنز لأول مرة بجمهورية مصر العربية، وهى خاصية تتبع لبيانات المحول من "درجة حرارة - تبريد - عوازل جهود " عن طريق أجهزة الــ GPS.
 

وأوضح المهندس إبراهيم الطاهر،أن المحطة الآن فى مرحلة الاختبارات والتجارب كما أنها تحتوى على أكبر صالة تحكم بها عدد من الخلايا وأجهزة الحماية بمصر.
 

وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الأسكان عاصم الجزار المدن الجديدة

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