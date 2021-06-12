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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأحد.. متميزو الدفعة الثانية من ابدأ حلمك في العرض المسرحي «dogs»

صدى البلد

تفتتح فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، غدا الأحد، العرض المسرحي "dogs“ من إنتاج الفرقة، وذلك في تمام السابعة مساءً على مسرح الجمهورية بعابدين، حيث يستمر العرض يوميا وحتى الأربعاء ١٦ يونيو الجاري.

 

يذكر أن العرض هو للمتميزين من الدفعة الثانية من ورشة “ابدأ حلمك” التابعة لمسرح الشباب، والتي بدأت دفعتها الأولى من یونیو 2017، ويتم حاليا العمل مع الدفعة الرابعة من الورشة.

 

ويهدف مشروع ورش “ابدأ حلمك” إلى ضخ دماء شابة في الوسط المسرحي، تم تدريبها تدريبا احترافيا على يد مدربين متخصصين، حيث وصل عدد متدربي الورشة بالقاهرة والإسكندرية حتى الآن إلى ما يفوق الـ 350 متدربا من شباب الفنانين.

 

العرض المسرحى "Dogs" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، بطولة خريجي الدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك"، تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة وإخراج كمال عطية.
 

ابدأ حلمك مسرح المسرح مسرح الشباب مشروع ورشة البيت الفنى الفرق

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