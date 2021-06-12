رئيس حي جنوب الغردقة يعدد مميزات منطقة الروضة الجديدة

قال اللواء إيهاب رشاد، رئيس حي جنوب الغردقة، إن اختيار منطقة الروضة لتكون السكن البديل لأهالي المناطق الخطرة بالغردقة تم على أساس عدة أسباب.



وأضاف “إيهاب رشاد” خلال حواره ببرنامج “مصر بتبني” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، من ضمن هذه الأسباب قرب المنطقة من الإعمار وعدم الإبتعاد، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية جيدة للمنطقة.



وأشار رئيس حي جنوب الغردقة: إلى أنه تم تسكين المواطنين بالفعل بإجمالي 99 أسرة على مرحلتين، منوها إلى وجود مرحلة أخرى تستهدف توفير وحدات سكنية جديدة للمواطنين.



وأوضح أن المناطق العشوائية كانت تتواجد داخل مناطق جبلية معرضة في أي وقت للإنهيار ولهذا كان من الضروري التخلص من الوحدات وتسليمها للأسر من أجل المحافظة عليهم.



وأكد أن منطقة الروضة يتوفر بها كافة الخدمات من مدارس ومراكز رياضية وغيره، مشددا على أن منطقة الروضة تضم أكثر من 600 وحدة سكنية.