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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلات صيف 2021

تعرف على الأسعار.. طرح تذاكر حفل راشد الماجد في الرياض

راشد الماجد
راشد الماجد

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر حفل النجم راشد الماجد والمرتقب أن يقام يوم الجمعة 18 يونيو الجاري، بأحد فنادق العاصمة السعودية الرياض. 

 

وكشفت روتانا المنظمة لحفل الرياض المقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إتاحة التذاكر للبيع إلكترونيًا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، السبت 12 يونيو، بتوقيت السعودية، على أن يبدأ سعر التذاكر من 1000 ريال سعودي.

 

 

أحدث أغاني راشد الماجد

من جهة أخرى، يستعد الشاعر ذياب بن غانم لتعاون جديد مع الفنان راشد الماجد بأغنية عاطفية، من ألحان فايز السعيد، حيث يعتبر هذا التعاون الثاني بينهما، وكان الأول من خلال أغنية “جرح الغدر” والتي كانت أيضا من ألحان فايز السعيد.

 

من ناحية أخرى، يحضر الشاعر الإماراتي ذياب بن غانم المزروعي، لأوبريت وطني استعدادا لليوم الوطني، حيث تحتفل دولة الامارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي لمرور 50 عاما على اتحاد الامارات.

 

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تعرف على تفاصيل أغنية راشد الماجد الجديدة

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تعرف على الأسعار.. طرح تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري في الرياض

 

كما يستعد الشاعر ذياب بن غانم لإصدار ديوانه الشعري الذي يحتوي على قصائد متنوعة بين الوطني والعاطفي والحكم والاجتماعية، بالتعاون مع شركة مداد للطباعة والنشر، والذي سيشارك به في معرض الكتاب الدولي بالشارقة.

 

ويعد الشاعر ذياب بن غانم حاليا لبرنامج شعري متنوع عبر قناة “سما دبي”، يلتقي فيه بنخبة من شعراء الوطن، ومن خلال هذا البرنامج يسلط الضوء على أشهر شعراء الإمارات عبر التاريخ وعلى الساحة الإماراتية الشعرية، وكذلك على مستوى الوطن العربي.

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