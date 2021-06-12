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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بيوبيلها الذهبي.. البابا يصلي القداس الإلهي الأول في كنيسة القديسين بالإسكندرية

البابا تواضروس يترأس
البابا تواضروس يترأس القداس

صلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وثلاثة من أحبار الكنيسة، اليوم السبت،  القداس الإلهي الأول في كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء، بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية التابعة لكنائس قطاع المنتزه، عقب تدشينها، الذي تم اليوم في الذكرى الخمسين لتأسيسها على يد المتنيح القمص بيشوي عام ١٩٧١.

 

شارك في صلوات القداس، كما في التدشين، الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق).

 

ودُشِّنَت قبل القداس ثلاثة مذابح، اثنان في الكنيسة الرئيسية وواحد في كنيسة الطابق السفلي، بالإضافة إلى أيقونات الشرقية وحامل الأيقونات.

 

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كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،  قد دشن صباح اليوم، ثلاثة مذابح في كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء، بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية التابعة لكنائس قطاع المنتزه، وذلك في الذكرى الخمسين لتأسيسها على يد المتنيح القمص بيشوي كامل حيث أقيم أول قداس بها يوم عيد الرسل عام ١٩٧١.

 

ودشن المذبح الرئيس على اسم القديس البابا بطرس خاتم الشهداء والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء مريم ومذبح الكنيسة الموجودة بالطابق السفلي على اسم رئيس الملائكة ميخائيل والقديس مار مرقس الرسول.

 

كما تم تدشين أيقونة البانطوكراتور (ضابط الكل) في شرقية الهيكل، والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات.

 

وشارك في صلوات التدشين الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، كما شارك في الصلوات القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وكهنة الكنيسة وبعض من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد محدود الشعب.

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