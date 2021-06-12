ليلة السقوط.. نتنياهو يحاول إغراء وزير الجيش للانفصال عن الحكومة الجديدة

ساعات تفصلنا عن سقوط رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي استمر فى الحكم أكثر من 12 عاما.

ويحاول نتنياهو انقاذ نفسه في أخر ليله لسقوطه اذ من المفترض ان يتم تنصيب حكومة إسرائيل الجديدة غداً الأحد أمام الكنيست برئاسة زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد.

وحاول نتنياهو إغراء وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس وعرض عليه الانفصال عن حكومة تل ابيب الجديدة، مقابل استقالته وتنصيب الأخير رئيسًا للحكومة.

واستعد نتنياهو للاستقالة من الحكومة بالفعل، لتنصيب جانتس رئيسًا للحكومة، ليستمر 3 سنوات لكن وزير جيش تل ابيب رفض هذا العرض.

وأكد الإعلام العبري أن هذا العرض جاء كمحاولة أخيرة لنتنياهو لإفشال تنصيب حكومة إسرائيل الجديدة في ليلة سقوط نتنياهو.