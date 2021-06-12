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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القوى العاملة: صرف 1.5 مليون منحة اجتماعية لـ 3176 عاملا بالسويس

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام  مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 400 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 736  باحثا عن عمل، منهم 20 من ذوي القدرات الخاصة. 

 

وقال وزير القوى العاملة إنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة، تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة تمثلت في: منحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، و5 منح مولود جديد بمبلغ 10 آلاف جنيه، ومنحة وفاة عامل بإجمالي 10000 جنيه، كما تم صرف الرعاية الصحية لعامل بمبلغ 2000 جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه إلى 25 ألف جنيه لـ 8 عمال من المسجلين بالإدارة، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ 3176 عاملاً بإجمالي مليون و589 ألفاً و500 جنيه.

 

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مايو  الماضي، أن المديرية قامت باستخراج 360 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

 

وأشار إلى أن المديرية تلقت  فى مجال علاقات العمل 60 شكوى فردية، تم تسوية شكويين منها ودياً، وتحويل 16 منها للمحكمة العمالية، و18 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

 

وأكد مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 61 منشأة، وتم تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 11 حملة  تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 5 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، وتم عقد 2  لجنة تراخيص ولجنة تحكيم طبي، وتم منح تراخيص لمنشأتين.

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