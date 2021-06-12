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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الاتصالات تزود مركز شباب قاطية بسيناء بأجهزة حديثة للتدريب على التحول الرقمي

وصول أجهزة الحاسب
وصول أجهزة الحاسب الآلي الي قرية قاطيه

وافقت وزارة الاتصالات علي تزويد مركز شباب قرية قاطية التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء، بالأجهزة اللازمة لمركز تدريب إبداع للتحول الرقمي، لإعداد شباب القري علي هذه المرحلة الهامة ٠


وقال حميد منصور، رئيس مجلس إدارة مركز شباب قاطية ، إنه تم التنسيق بين وزارة الاتصالات والشباب والرياضة، بشأن تزويد المركز بالأجهزة التقنية اللازمة لتنفيذ برامج تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وذلك بهدف تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمى  وخلق جيل قادر على تحقيق مشاريع مصر الرقمية تنفيذا لتوجيهات  القيادة السياسية.

 

فتح صالة إبداع


وأشار حميد منصور رئيس مركز شباب قاطية، إلى أن وزير الاتصالات وافق على طلب قيادات المركز  بفتح صالات ابداع للتحول الرقمى لخدمة أبناء سيناء ، حيث وصلت أجهزة الكمبيوتر وشاشات العرض الخاصة بمركز تدريب إبداع للتحول الرقمى بقاطية.


وأضاف أن المحال مفتوح أمام  طلاب الجامعات وأصحاب رسائل الماجستير والدكتوراه والشباب الذي يسعى للحصول على شهادة معتمدة فى برامج التحول الرقمى.

 

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء أول دورة خلال الايام القادمة داخل صالات مركز شباب قاطية بتعاون مشترك بين وزارتي الاتصالات والشباب الرياضة، حيث يمنح المتدرب شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى برامج التحول الرقمى تؤهله للعمل فى قطاع الاتصالات.
 

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