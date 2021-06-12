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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 1277 مخالفة عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل في الوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الوادى الجديد من ضبط 1277 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات بمدن المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق مدير أمن الوادي الجديد، وتنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية.

 

وتلقى اللواء محمد توفيق مساعد الوزير لأمن الوادي الجديد، إخطارا من العميد محمد سيف مدير إدارة المرور بالمحافظة، بضبط وتحصيل غرامة عدم ارتداء الكمامة لـ1277 شخصًا، فى حملة مرورية جابت مواقف السيارات خاصة وسائل النقل الجماعي، سواء أتوبيسات أو ميكروباصات أو سيارات تاكسي.

 

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فى سياق متصل، تمكنت وحدات المرور بالمحافظة من ضبط 266 دراجة نارية و7 سيارات بدون لوحات معدنية خلال حملة مكبرة جابت المراكز الإدارية الخمسة على مدار شهر مايو المنقضى، كما جرى ضبط 1071 مخالفة مرورية متنوعة و2598 مركبة ودراجة نارية متنوعة بدون الملصق الإلكتروني.

 

وتحررت المحاضر اللازمة، وتحفظت إدارة المرور على المركبات المخالفة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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