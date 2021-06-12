تفاصيل إصابة 12 شخصا في حادث مركز الرحمانية

حوادث البحيرة

أصيب ١٢ شخصا بجروح وكدمات وكسور بالجسم، منذ قليل، إثر وقوع حادث اصطدام ميكروباص بالرصيف بجوار محطة قطار مركز الرحمانية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص في ورصيف بطريق الرحمانية دسوق بجوار محطة القطار.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وبالفحص تبين إصابة ١٢ شخصا هم: "رضا محمود حمادة ٥٣ سنة، محمد محمود فايد ٥١ سنة، محمود محمد حمادة ٣٠ سنة، محمد محمود حمادة ٢٠ سنة، محمد رضا شبل 20 سنة، محمد إبراهيم الجوهري ١٨ سنة، محمد متولي الباسطي ١٨ سنة، ممدوح محمد مرسال ١٨ سنة، عبد المعطي محمد فايد ١٨ سنة، وليد محمد أبو قنديل ١٩ سنة، محمود رضا حمادة ١٩ سنة، محمد رضا حمادة ٥٣ سنة".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.