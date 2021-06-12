استشارى طب أطفال: الجهاز الحركى للجسم يعتمد على 3 أجزاء أولها مراكز المخ

قالت الدكتورة شيرين الجبار، استشارى طب أطفال التغذية العلاجية بمستشفيات جامعة القاهرة: إن ضمور العضلات يشمل كمية كبيرة من الأمراض المختلفة لافتا إلى أن الجهاز الحركى للجسم يعتمد على 3 أجزاء أولها مراكز المخ والتى تعطى إشارات فى الأعصاب تصل للعضلات لتبدأ تتحرك واى مشكلة فى المخ أو الأعصاب فى المخ تسبب ضمور العضلات.

وأضافت " الجبار "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ، أن ضمور العضلات له أنواع ومنها الوراثية وأخرى مكتسبة وهناك بعض الحالات تولد طبيعى ثم يحدث له مرض على المخ أو الأعصاب فتتسبب ضمور العضلات ، لافتة إلى أن الضمور الشوكى يحدث نتيحة مرض جينى نتيجة ان الجين المكون لنوع البروتينات يكون غير متواجد.



وأشارت إلى أن المرض الجينى يحدث نتيجة لسبيين وهما عن طريق زواج الأقارب وهو جين متنحى ويمكن أن لا يظهر منه أى جزء ولكن الأب وآلام من نفس العائلة من الممكن أن يصاب الطفل ب هذا المرض ، وفى حالة عدم زواج الأقارب يحدث هذا المرض طفرة جينية مثل التعرض لإشاعات مختلفة أو كهرومغناطيسية وهذه الطفرة غير معلومة المصدر ، لافتة إلى ان ضمور العضلات يعد من أهم المشاكل التى تظهر بسبب وجود مشاكل فى المخ أو مشكلة فى العضلات وهناك أمراض كثيرة من الضمور .



وتابعت أن الضمور يأتى من التهاب فيروسى يأتى عن طريق المخ ويؤثر على العضلة بالاضافة إلى ضمور العضلة منها مكتسب بعد الولادة بفترة منها أسباب مرضية أو تلف فى مسار الحركة العضلية ومنها التهاب فى المخ والتركيز على الضمور الشوكى واحد من ضمور العضلات ، لافتة إلى أن الضمور الشوكى به أنواع كثيرة تظهر خلال فترة الحمل أو بعد الولادة ويكون لديهم مشكلة فى التنفس .ويدخل الطفل فى فشل تنفسى وتظهر أعراض أخرى بعد 6 أشهر ويعجز فيها الطفل عن المشى والحركة ويجب الاهتمام بالمتابعة مع الطبيب .



