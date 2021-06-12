من ٢٠١٨ .. الزراعة تكشف سر إعادة نشر فيديوهات قديمة لإلقاء الطماطم في المصارف

انتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لبعض تجار الطماطم يلقون بضائعهم في أحد المصارف، مما أثار حالة من الجدل ، خاصة أن أسعار الطماطم مقبولة في هذه الفترة .



وعلق أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة على الواقعة قائلًا :"هذا الفيديو أثار الجدل مؤخرا ، وعندما قمنا بالتقصي وراء الفيديو لمعرفة الحقيقة وجدنا أنه منذ عام 2018 ، والسبب فى نشره حاليًا هو إثارة البلبلة فقط ".









وأشار "إبراهيم" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن فيديو إلقاء الطماطم بالمصارف جاء نتيجة خسارة التجار في المحصول وحدوث أزمة خلال عام 2018 مما أدى إلى فسادها وبالتالي إلقاؤها بالمصارف "



وتوقع أن تكون تلك الطماطم التي تم إلقاؤها بالمصارف فاسدة وغير صالحة لتسويقها ، ولكن بالنهاية تصرف غير سوى لإن إلقاء المخالفات الزراعية بالمصارف أو الترع يجرمه القانون .



من جهته ، علق محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع شعبة الخضروات والفواكه في الغرفة التجارية المصرية لمتابعة تسويق منتج الطماطم، حيثُ أن سعر قفص الطماطم يتراوح بين 50 و70 جنيهًا، ما يعني أنها تجارة جيدة تحقق هامشا ربحيا مرضيًّا للفلاح .



وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل على زيادة وتعظيم إنتاجية الأرض الزراعية، مؤكدًا أن وزارة الزراعة وكافة جهات الدولة تعمل على تمويل المشروعات التي تعظم من فكرة التصنيع الزراعي ومعاملات ما بعد الحصاد.