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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان : بدء معاينة وتسليم مواقع مشروعات التطوير الشامل بقرى نصر النوبة

جانب من تنفيذ مشروعات
جانب من تنفيذ مشروعات التطوير الشامل للريف المصري بقرى أسوان

تواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير الشامل للريف المصرى " حياة كريمة " جهودها الميدانية لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية داخل القرى المستهدفة بكافة أنحاء المحافظة. 

وفى هذا الإطار أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه تم البدء فى معاينة مواقع محطات رفع الصرف الصحي لقرى مركز نصر النوبة والتي تم إدراجها ضمن المبادرة بإجمالي 9 وحدات محلية قروية رئيسية و 46 قرية أم وتابع وتستهدف خدمة نحو 143 ألف و 500 نسمة بإشراف من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وبعد الوقوف على الإحتياجات الجماهيرية من خلال جلسات الإستماع داخل هذه القرى والتي تأتى ضمن 31 قرية رئيسية و 103 قرية فرعية و 377 نجع وكفر وعزبة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

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وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه تم إسناد مشروعات الصرف الصحي بقرى ( عنيبه - أرمنا - مصمص - إبريم - قورتة أول- قورتة ثالث- كشتمنة شرق- كشتمنة غرب - السيالة- المحرقة- وادى العرب- دابود - دهميت - الأمبركاب - الدكة - البراعم - والأمل ) في حضور مهندسي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وإستشاري الهيئة بالقاهرة، وبإرشاد المجالس القروية، وذلك تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة.

ومن جانبها أشارت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن شركة المقاولون العرب قامت بوضع التصميمات الهندسية لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأرمنا بطاقة إستيعابية من 10 إلى 15 ألف م/3 يوم ، وكذا قري خريت أول وثاني وعنيبة وإبريم ومصمص ، فيما قام مصنع الطائرات بوضع التصميمات الهندسية لمشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية البراعم والذى يضم محطة معالجة بطاقة 300 م3/ يوم ، وشبكات ، بينما قامت شركة كير بوضع التصميمات الهندسية لـ 11 قرية بنصر النوبة. 

والجدير بالذكر بأن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة للرئيس عبد الفتاح  السيسي قد شهدت تنفيذ العديد من المشروعات بقرى سنقارى ووادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة من إجمالي 11 قرية على مستوى المحافظة بإستثماراتها وصلت لنحو 82 مليون جنيه .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال المبادرة الرئاسية اللواء أشرف عطية

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