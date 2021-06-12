المركزي لمتبقيات المبيدات يوقع بروتوكولا لخدمة الصناعات الغذائية

وقعت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود بسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، بروتوكول تعاون لتقديم خدمات المعمل المختلفة من تدريب أو خدمات تحليلية أو استشارات فنية لخدمة قطاع الصناعات الغذائية في مصر.

وقالت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في الخدمات التي يقدمها المعمل لخدمة أكبر قطاع من العملاء، للتأكيد على جودة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين.

وأضافت الدكتورة هند عبد اللاه أن التعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، وفقا للبروتوكول، سيشمل أيضا إجراء أبحاث لدراسة الأسواق ومشروعات بحثية مشتركة وعقد مؤتمرات وورش عمل وندوات بالتعاون بين الطرفين لصالح أعضاء الغرفة.

وأوضحت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات أن ذلك البروتوكول سيساهم في خدمة هذا القطاع الكبير وبما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي للدولة، مشيرة إلى أن المعمل يسعى جاهداً لتقديم خدماته إلى كل القطاعات المختلفة وقطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص بأعلى جودة وأقل تكلفة وبما يساهم في تنمية الكيانات الصغيرة في هذا القطاع.