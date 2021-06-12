عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المركزي لمتبقيات المبيدات يوقع بروتوكولا لخدمة الصناعات الغذائية

صدى البلد

وقعت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود بسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، بروتوكول تعاون لتقديم خدمات المعمل المختلفة من تدريب أو خدمات تحليلية أو استشارات فنية لخدمة قطاع الصناعات الغذائية في مصر.

 

وقالت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  للتوسع في الخدمات التي يقدمها المعمل لخدمة أكبر قطاع من العملاء، للتأكيد على جودة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين.

 

وأضافت الدكتورة هند عبد اللاه أن التعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، وفقا للبروتوكول، سيشمل أيضا إجراء أبحاث لدراسة الأسواق ومشروعات بحثية مشتركة وعقد مؤتمرات وورش عمل وندوات بالتعاون بين الطرفين لصالح أعضاء الغرفة.

 

وأوضحت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات أن ذلك البروتوكول سيساهم في خدمة هذا القطاع الكبير وبما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي للدولة، مشيرة إلى أن المعمل يسعى جاهداً لتقديم خدماته إلى كل القطاعات المختلفة وقطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص بأعلى جودة وأقل تكلفة وبما يساهم في تنمية الكيانات الصغيرة في هذا القطاع.

وزير الزراعة الزراعة بروتوكول تعاون الصناعات الغذائية غرفة الصناعات الغذائية مركز البحوث الزراعية

ترشيحاتنا

هل يجوز قراءة صحيح البخاري لتفريج الكرب ودفع البلاء؟ الإفتاء ترد

لظهور تحورات جديدة ..السعودية تعلن اقتصار الحج على مواطنيها بإجمالي 60 ألف فقط

هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء.. الإفتاء ترد

«المونيتور» الأمريكي يشيد بدور السيسي في النهوض بالاقتصاد المصري

العربي :  افتتاح المقر الدائم للغرف التجارية الأفريقية بالقاهرة وإطلاق منصة الكترونية 

إعلامية كويتية: فوز الإمارات بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن يعكس ريادتها الدبلوماسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشييع جثمان رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق من مسجد السيدة نفيسة

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

ليفربول يحسم قراره بشأن مستقبل محمد صلاح

شاهد .. نجم سابق بذا فويس كيدز يصيب صديقه في رقبته ويكسر جمجمته

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

مجانا .. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لـ يورو 2020

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

ماجد سامي يكشف سر رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سلة الألعاب.. شاهد أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

فيديو

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

فيديو جراف.. كواليس رفض مدرسة قبول طفلة بسبب شعرها

فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

فيديوجراف.. تفاصيل قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي وتتويجها بالزواج

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

اﻟﻤﺰﻳﺪ