المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يشدد على تلقي لقاح كورونا

أوصى المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية للجهاز الهضمي بضرورة تشجيع أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الكبد والأمراض المناعية على تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، كما أوصي بمعرفة كيف تؤثر الكورونا على الجهاز الهضمي والكبد، وضرورة التشخيص والعلاج المبكر للإصابة بالفطر الأسود.

وأكد المؤتمر، أهمية التشخيص المبكر لأورام الكبد والجهاز الهضمي بمتابعة التوصيات في الفحوصات المطلوبة مع التأكيد على ضرورة زيادة الوعي بأمراض الجهاز الهضمي المناعية حتى يسهل تشخيصها وعلاجها والاهتمام بتشخيص وعلاج فيروس الكبد (بي) والحرص على تلقي التطعيم الخاص به لمن لم يتلقه.

أيضا أوصي المؤتمر بتدريب شباب الأطباء على استخدام المناظير التشخيصية والعلاجية والوسائل الحديثه لتشخيص وعلاج نزيف الجهاز الهضمي بأنواعه.

كما تمت التوصية بمشاركة الجمعيات العلمية في التخصص في وضع خطوط استرشادية مصرية لأمراض الجهاز الهضمي والتوافق عليها ومناقشتها.

وكان المؤتمر الذي انطلق تحت شعار ( معاً يد بيد نتكلم لغة واحدة ) يومى 10 و 11 من الشهر الجارى ناقش العديد من الموضوعات الهامة من بينها الفيروسات الكبدية بكل أنواعها و نزيف الجهاز الهضمي العلوي والسفلي و أحدث الوسائل في التشخيص والعلاج والجديد في هذا المجال واستخدام الأجهزة الحديثة والمستقبلية للتدخلات لحل مشكلة نزيف الجهاز الهضمي العلوي والسفلي والغير معلوم السبب .

وكذلك تناول المؤتمر الجديد فى أمراض الكبد الدهني والفيروسات الكبدية.

وأوضح الدكتور طارق يوسف أستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس ، ورئيس المؤتمر أن المؤتمر شهد مشاركه مجموعة كبيرة من الأساتذة من معظم كليات الطب بالجامعات المصرية و الاطباء من مستشفيات وكليه طب القوات المسلحه ومستشفيات الشرطه، وقد شارك من جامعة عين شمس أ.د. سيد شلبي رئيس الجمعية ، أ.د. احمد شوقي استاذ الجهاز الهضمي ورئيس القسم السابق للجهاز الهضمي بكلية الطب ، أ.د. أسامه ابو الفتوح استاذ الجهاز الهضمي بطب عين شمس .

كما شاركت مجموعة الجهاز الهضمى والمناظير بكلية الطب جامعة القاهرة ، المجموعة البحثية ، مجموعة الأمراض المناعية للقولون ، جمعية ايرث البحثية ومجموعة الإسكندرية للجهاز الهضمى ، بالإضافة إلى خبراء من الهند والأردن وبعض المتخصصين من الدول العربية.

وأشار الدكتور طارق يوسف أن اليوم الأول قد شهد خمس جلسات ، الجلسة الأولى كانت من نصيب كلية الطب جامعة عين شمس ،و حاضر فيها الدكتور طارق يوسف وتناولت مرض العصر ( الكورونا ) ومضاعفاته على الجهاز الهضمي والكبد، كما تمت مناقشة كل ما يثار حول الفطر الاسود و أسبابه وطرق تشخيصه وعلاجه وكيفية الوقاية.

أما الجلسة الثانية كانت للجمعية المصرية لسرطان الكبد وتم خلالها مناقشة حالات مختلفة لسرطان الكبد وكيفية علاجها جراحياً أو من خلال الأشعة التداخلية او زراعة الكبد.

والجلسة الثالثة ناقشت فيها مجموعة الدلتا للجهاز الهضمي نقاط الخلاف في بعض أمراض الجهاز الهضمي وتم تقديم حالات طبية.

الجلسة الرابعة كانت للمجموعة المصرية للجهاز الهضمي والكبد وتطرقت إلى الأمراض الوظيفيه في الجهاز الهضمي.



والجلسة الأخيرة كانت من نصيب جمعية دراسة الكبد الدهني المصريه وتمت فيها مناقشة الجديد في علاج الكبد الدهني، وكيف يمكن للكبد الدهني أن يتحول الى أورام ، وقد شهدت فعاليات اليوم الثانى ٦ جلسات .

يذكر أن التسجيل في المؤتمر كان مجاناً لكافة شباب الأطباء المهتمين بأمراض الجهاز الهضمى والكبد ، وجمعت الجلسات ما بين جلسات( اونلاين ) وأخرى بحضور مباشر وقد تم توفير وسائل مواصلات لنقل الأطباء من كلية الطب جامعة عين شمس لمكان انعقاد المؤتمر.

جدير بالذكر أن الجمعية المصرية للجهاز الهضمى يرأسها أ.د. سيد شلبى أستاذ الباطنة والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس ، وسكرتير الجمعية أ.د.طارق يوسف استاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر و أ.د. عصام بيومى أمين صندوق الجمعية وسكرتير المؤتمر .