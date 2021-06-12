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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 1,8 مليون جنيه..تمويل 9 مشروعات وإتاحة 31 فرصة عمل للشباب بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلنت رئاسة مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت،عن عدد المشروعات التى جرى تمويلها خلال شهر مايو الماضى 2021 م، بلغ 9 مشروعات بقيمة مليون و800 ألف جنيه، ووفرت 31 فرصة عمل لشباب الخريجين بالمركز والقرى التابعة له.

قال المهندس مجدى حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، فى بيان صحفى له اليوم السبت، إن أنواع المشروعات التى يجرى تمويلها على سبيل المثال شراء آلات ومعدات ومشروعات تجارية وصناعية ومشروعات الثروة الحيوانية والمشروعات المنزلية، حيث توفر وزارة التنمية المحلية قرض ميسر لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب، وذلك عبر المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك”، وتتعاون الوزارة مع العديد من البنوك، مثل : البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصري.

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وأوضح مجدي، أن خطوات الحصول على قرض من مشروعك تبدأ بالتوجه إلى مقر "مشروعك" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة والتعرف على الأوراق والمستندات اللازمة لطلب الحصول على القرض مؤكدا أن القرض يبدأ من 10000 جنيه حتى 2 مليون جنيه ويجب التعرف على التراخيص المطلوبة من الموظف المختص بموقع المشروع.

وأكد مجدي أن تسليم الأوراق لممثل البنك المختص فى الموقع مع إرفاق بالتراخيص والمستندات المطلوبة، ويجب تقديم دراسة جدوى خاصة بالمشروع وتتضمن المنفذين والمشرفين عليه وتكلفته المبدئية، يجرى دراسة الأوراق من جهة البنك المختص وفى حالة الموافقة يسلم القرض خلال أسبوع من تقديم الأوراق.

يذكر أن برنامج مشروعك بدأ فى عام 2015 بهدف خلق فرص عمل للشباب للحد من الهجرة من الريف إلى المدن وكذلك للحد من بعض الظواهر مثل الإرهاب والعشوائيات.

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