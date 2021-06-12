إعلامية كويتية: فوز الإمارات بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن يعكس ريادتها الدبلوماسية

أعربت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، عن تهانيها الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة لفوزها بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، وذلك لفترة تمتد لمدة عامين، وتبدأ من يناير 2022 حتى 2023.

وأكدت "الرشيد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الفوز المستحق يعكس الجدارة الدبلوماسية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الدولي والإقليمي ودورها الريادي في ترسيخ السلام في ربوع العالم باعتبارها نموذجا رائدا في التسامح والسلام، كما يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها في القضايا العربية والدولية .

وأشادت الإعلامية الكويتية بالدور البارز الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الاستقرار والأمن والسلم الدولي، ومساهماتها الدائمة في دعم البرامج الإنسانية والتنموية، في العديد من دول العالم.

يشار إلى أن مجلس الأمن يضم في عضويته 15 دولة، خمس منها ذات عضوية دائمة، هي: "الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا"، مع 10 أخرى غير دائمة العضوية.