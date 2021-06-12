برلمانية تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية بفتح حضانات بالمدارس ومراكز الشباب

طالبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء وفتح حضانات جديدة بالمدارس ومراكز الشباب.

وأشادت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم بالاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بالفئة العمرية المهمة لبناء الطفل ووجدانه وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وعددها يصل لـ 10.3.

وثمنت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل تسخير جهود الدولة للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وفى مقدمة هذه الفئات اطفال مصر من خلال فتح المزيد من الحضانات في المدارس ومراكز الشباب نظرا لما يتوفر بها المرافق وأيضا إنشاء المزيد من الحضانات فى كل قرية من مبادرة "حياة كريمة"