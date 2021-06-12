فريق فني لبدء الأعمال المحور الساحلي بالعريش

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، إن فريق فني تابع الهيئة الهندسية يتولي حاليا التجهيز لبدء العمل في المحور الساحلى من ناحية مدخل مدينة العريش من ناحية الغرب .

وقال إنه يجري تنفيذ أعمال التشوين للبدء فى تنفيذ طريق نموذجي علي المحور الدائرى لمدينة العريش ، إضافة إلى ما يجرى تنفيذه من أعمال بالمحور الرئيسي من الريسة وحتى أبى صقل جهة الشرق.

ولفت اللواء شوشة ، أنه تم البدء في تنفيذ مشروع طريق “العريش ـ الحفن” بعرض 6 حارات في الاتجاهين بتمويل من الخطة الاستثمارية لمنطقة تعمير سيناء للعام المالي الحالي.

و يتضمن مشروع تطوير مدينة العريش تتفيذ 3 محاور رئيسية، و تشمل محور الفاتح من بوابة مدينة العريش وحتى الرئيسية، ويضم 3 حارات في كل اتجاه لتستوعب التوسعات القادمة للمدينة.

و محور شارع الجيش وأسيوط حتي حي المساعيد سيصبح 3 حارات في كل اتجاه، ومحور الطىيق الدائري القديم سيتم تطويره ليصبح 4 حارات في كل اتجاه مع وجود جزيرة في المنتصف تحسبا للتوسعات المستقبلية، وذلك لخدمة ميناء العريش البحري، ولا توجد مشاكل في هذا المحور.

وقد تم رصد نحو نصف مليار جنيه ، لتطوير المحاور بمدينة العريش، وتم توقيع بروتوكول مع الهيئة الهندسية لهذا الغرض.



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