عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق فني لبدء الأعمال المحور الساحلي بالعريش

أعمال التطوير بالمحور
أعمال التطوير بالمحور الساحلي بالعريش

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، إن فريق فني تابع الهيئة الهندسية يتولي  حاليا التجهيز لبدء العمل في المحور الساحلى من ناحية مدخل مدينة العريش من ناحية  الغرب .

وقال إنه  يجري تنفيذ  أعمال التشوين  للبدء فى تنفيذ طريق نموذجي علي المحور الدائرى لمدينة العريش ، إضافة إلى ما يجرى تنفيذه من أعمال  بالمحور الرئيسي  من الريسة وحتى أبى صقل  جهة الشرق.

ولفت اللواء شوشة ، أنه تم البدء في تنفيذ مشروع طريق “العريش ـ الحفن” بعرض 6 حارات في الاتجاهين  بتمويل من الخطة الاستثمارية لمنطقة تعمير سيناء  للعام المالي الحالي.

و يتضمن مشروع  تطوير مدينة العريش تتفيذ  3 محاور رئيسية،  و تشمل محور الفاتح من بوابة مدينة العريش وحتى الرئيسية، ويضم 3 حارات في كل اتجاه لتستوعب التوسعات القادمة للمدينة.

و محور شارع  الجيش وأسيوط حتي حي المساعيد سيصبح 3 حارات في كل اتجاه، ومحور الطىيق الدائري القديم سيتم تطويره ليصبح 4 حارات في كل اتجاه مع وجود جزيرة في المنتصف تحسبا للتوسعات المستقبلية، وذلك لخدمة ميناء العريش البحري، ولا توجد مشاكل في هذا المحور.

وقد تم رصد نحو نصف مليار جنيه ،  لتطوير المحاور بمدينة العريش، وتم توقيع بروتوكول مع الهيئة الهندسية لهذا الغرض.

txt

3 مراكز لتلقي لقاح كورونا فى شمال سيناء


محاور
،

شمال سيناء مدينة العريش محافظ شمال سيناء الخطة الاستثمارية تلقي لقاح كورونا

ترشيحاتنا

لظهور تحورات جديدة ..السعودية تعلن اقتصار الحج على مواطنيها بإجمالي 60 ألف فقط

هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء.. الإفتاء ترد

«المونيتور» الأمريكي يشيد بدور السيسي في النهوض بالاقتصاد المصري

العربي :  افتتاح المقر الدائم للغرف التجارية الأفريقية بالقاهرة وإطلاق منصة الكترونية 

إعلامية كويتية: فوز الإمارات بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن يعكس ريادتها الدبلوماسية

الأهلي اتفق مع النصر.. بدر بانون ينضم لـ الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشييع جثمان رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق من مسجد السيدة نفيسة

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

ليفربول يحسم قراره بشأن مستقبل محمد صلاح

شاهد .. نجم سابق بذا فويس كيدز يصيب صديقه في رقبته ويكسر جمجمته

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

مجانا .. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لـ يورو 2020

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

ماجد سامي يكشف سر رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سلة الألعاب.. شاهد أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

فيديو

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

فيديو جراف.. كواليس رفض مدرسة قبول طفلة بسبب شعرها

فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

فيديوجراف.. تفاصيل قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي وتتويجها بالزواج

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

اﻟﻤﺰﻳﺪ