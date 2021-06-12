الأهلي اتفق مع النصر.. بدر بانون ينضم لـ الدوري السعودي

اتفق نادي النصر السعودي مع بدر بانون مدافع النادي الأهلي، استعدادا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب ما نشره الإعلامي السعودي أكرم كونور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن مسئولي النصر والأهلي، يضعون التفاصيل النهائية للعقد، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويستعد نادي النصر السعودي للموسم الجديد بعدد كبير من الصفقات، أبرزها البرازيلي أنديرسون تاليسكا صانع ألعاب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، بجانب المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر من بشكتاش التركي.

واحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بينما حقق الهلال لقب البطولة.