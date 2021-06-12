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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات إزالة التعديات

على مساحة 720 مترا... إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب. 

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على مساحة 630 مترا.. إزالة 5 حالات تعد وإيقاف أعمال مخالفة بالبحيرة

وأكد محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

 

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز( دمنهور  - حوش عيسى  - رشيد )، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

 

أسفرت الحملات عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة  720 م2 عبارة عن الآتي:-

- إيقاف أعمال مخالفة وإزالة الأعمدة الخرسانية و فك شده اخشبية بمساحة 470 م٢  بنطاق قري دسونس ام دينار وسنهور بدمنهور، كما تم ازالة حالة تعدي بمساحة 120 م٢  عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض بقرية كوم النوام سعد بزاوية غزال .

 

- إزالة حالة تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 70 متر بحوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض .

 

- إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 60 م  بنطاق الوحده المحليه بادفينا برشيد عباره عن شدة خشبيه استعداد لعمل توسعة لمنزل مخالف.

محافظ البحيرة إزالة التعديات حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية قانون التصالح البحيرة

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