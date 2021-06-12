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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: ترامب شخصية موهوبة وغير عادية

ترامب
ترامب

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، نظيره الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه شخصية موهوبة وغير عادية.


وقال بوتين في تصريحات لقناة "إن بي سي" الأمريكية، أوردتها قناة (روسيا اليوم): "أعتقد أن الرئيس الأمريكي السابق (دونالد) ترامب يعد شخصية استثنائية وموهوبة، وإلا فلم يصبح رئيسا للولايات المتحدة.. إنه شخص غير عادي. وقد تحبه أم لا".


وأشار الرئيس الروسي أيضا إلى أن ترامب لم يكن قبل وصوله إلى السلطة جزءا من السياسة الكبيرة، كما لم يكن منحدرا من النخبة السياسية الأمريكية.

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