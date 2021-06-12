بوتين: ترامب شخصية موهوبة وغير عادية

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، نظيره الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه شخصية موهوبة وغير عادية.



وقال بوتين في تصريحات لقناة "إن بي سي" الأمريكية، أوردتها قناة (روسيا اليوم): "أعتقد أن الرئيس الأمريكي السابق (دونالد) ترامب يعد شخصية استثنائية وموهوبة، وإلا فلم يصبح رئيسا للولايات المتحدة.. إنه شخص غير عادي. وقد تحبه أم لا".



وأشار الرئيس الروسي أيضا إلى أن ترامب لم يكن قبل وصوله إلى السلطة جزءا من السياسة الكبيرة، كما لم يكن منحدرا من النخبة السياسية الأمريكية.