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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«المونيتور» الأمريكي يشيد بدور السيسي في النهوض بالاقتصاد المصري

موقع أمريكي يشيد
موقع أمريكي يشيد بدور السيسي في النهوض بالاقتصاد المصري

تساءل موقع "المونيتور" الأمريكي حول ما الذي قد تتعلمه سلطنة عمان أو أي دولة غيرها من مصر، مشيداً بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة الإصلاحات الاقتصادية بالمحروسة.

 

وقال "المونيتور" إن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ورث الاقتصاد المتعثر في سلطنة عمان من خلف السلطان قابوس، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي العماني بنسبة 0.8٪ في عام 2019، تاركاً خلفه بيروقراطية متضخمة وديونا وعجزا هائلين وأسعار نفط منخفضة، ثم أكمل تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 ضرب الاقتصاد العمانى وانكمش الاقتصاد العماني بنسبة 6.4٪ في عام 2020.

 

وأفاد بأن سلطنة عمان تحتاج إلي برنامج إصلاح اقتصادي يساعدها على حل أزماتها الكبرى، قائلاً: "وهذا يقودنا إلى مصر".

 

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وأشار "المونيتور" إلى إشادة صندوق النقد الدولى بـ صمود مصر فى تنفيذ جميع الإصلاحات الاقتصادية وأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي القوي والتزام بلاده في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أثناء انتشار الوباء تزامناً مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، وهذا التوازن هو ما تسعى إليه عمان أيضًا، بحسب الموقع الأمريكي.

 

وأضاف التقرير أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة، حيث خفف تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من خلال استجابة السياسات السريعة والمتوازنة من جانب السلطات، مشيرًا إلى أنه تم الوفاء بجميع المعايير الهيكلية من الإصلاحات المتقدمة المتعلقة بالشفافية المالية والحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، مع استمرار الجهود الموجهة نحو تقليل مواطن الضعف المتعلقة بالديون وخلق مساحة أكبر في الميزانية للإنفاق ذي الأولوية.

 

وتابع التقرير أن الاقتصاد المصري كان بمفرده في المنطقة وواحد من القلائل في العالم، إلى جانب الصين، الذي نما بالفعل خلال الوباء بنسبة 2.8٪ في 2020/21 ، مع نمو متوقع بنسبة 5.2٪ في 2021/202 ، وفقًا لـ صندوق النقد الدولي.

 

وأردف "المونيتور" أن نمو الاقتصاد المصري خلال تفشي فيروس كورونا أمر مثير للدهشة، ولاحظ صندوق النقد الدولي أن الرئيس السيسي قلب الاقتصاد المصري غير المستقر في حوالي خمس سنوات، وقد يكون انضباطه، إلى جانب الوعي بالتكاليف الاجتماعية للإصلاح، نموذجًا للدول الأخرى التي تمر بمرحلة انتقالية، مثل عُمان، بحسب الموقع.

عمان مصر الرئيس السيسي الإقتصاد المصرى المونيتور

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