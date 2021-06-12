أفريقية النواب تثمن جهود مصر لمواجهة مشكلات الفقر والمرض فى القارة

أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أن هناك حرصاً كبيراً وجهوداً متواصلة من مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة مشكلات الفقر والمرض والنزاعات داخل افريقيا، مشيداً بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن البدء فى خطى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية سيساهم برفع قدر القارة، وانتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع.

وأكد " الجبلى " فى بيان له اصدره اليوم أهمية القضايا التى تناولها الدكتور مصطفى مدبولى فى كلمته بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا خاصة تأكيده أن هناك فرصاً غير محدودة لتوطين التصنيع لتتكامل الجهود وتوحيد الرؤى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن يوم أفريقيا هذا العام يأتى فى ظل ظروف غير مسبوقة عالميا وإقليميا، مضيفا أن اليوم نواجه مع العالم 4 تحديات، الأول هو جائحة كورونا والتحدى الثانى بالاختناقات والقيود المفروضة على السفر والتى تقييد وتيرة السفر، والتحدى الثالث يتمثل فى معدلات التضخم.

وأعلن، اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن القارة السمراء تعانى من تحديات ذاتيه فهى لا تزال أكثر فقرا بين قارات العالم ويعيش بها 70% من فقراء العالم وهذه النسبة مرشحه للزيادة فى 2030 مطالباً من جميع دول القارة السمراء الاسراع فى تنفيذ كل ما يصدر من توصيات وقرارات عن هذا المنتدى .

تجدر الاشارة إلى أن استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا يأتى مُكملاً لجهود الدولة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الإتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.