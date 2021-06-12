ختام فعاليات معسكر مهارات الكشافة لطلاب المدارس بالوادي الجديد

اختتمت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، فعاليات اللقاء التقييمى للمخيم الكشفى لتنمية المهارات لغير الكشفيين لطلاب المدارس.

جاء ذلك فى إطار بروتوكولات التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة (إدارة الطلائع)، ومديرية التربية والتعليم (توجيه عام التربية الرياضية).

تضمنت فعاليات المخيم الكشفي، تدريب الأشبال على تاريخ الحركة الكشفية، والتى شملت استخدام الحبال، وأنواع الأربطة فى النشاط الإرشادي، وإسعافات أولية للأشبال، فيما شارك فى مشروع المخيم الكشفى 20 طليعًا وطليعة يتم تدريبهم على مجموعة من الأنشطة المتعددة والمهارات الكشفية الأساسية، والعمل على صقل مهاراتهم العلمية والثقافية والذهنية والبدنية، وتنمية قدراتهم، وإكسابهم خبرات جديدة، والذى أقيم بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.

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وقال محمد حبشي مدير إدارة الطلائع بالشباب والرياضة بالوادى الجديد، فى بيان صحفى له، اليوم السبت، إن الملتقى يهدف إلى تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين بالمدارس.

وأضاف محمد حبشي أنه جرى تنفيذ فعاليات المخيم الكشفى لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين لنشر الحركة الكشفية بالمدارس وزرع السلوكيات والصفات الكشفية لمساعدة الطالب لاكتشاف ذاته بين الجماعة وتقدير أهمية عمله الكشفي، وكذلك تعزيز ثقته بنفسه عن طريق تدريب الأقران، خاصة أن التربية الكشفية تثيب المجتهد وتحفز المتقاعد على العمل، دون عقوبات جسدية قد تترك أثراً سلبياً فى حياته، وذلك من خلال زرع الصفات المؤهلة للقيادة ومساعدة الطفل ليكون مواطنا صالحا فى المجتمع.

وأشار إلى ضرورة العمل من خلال الملتقى الكشفى على تنشيط الحركة الكشفية بالمدارس، وزرع السلوكيات الكشفية لدى الطلائع بما يجعلهم صالحين للارتقاء بالمجتمع، وتشجيع الطلائع على العمل الجماعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.