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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مدير شركة وهمية للاستثمار الزراعي في الجيزة

ضبط
ضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط النصب والإحتيال على المواطنين وإنشاء شركة وهمية للاستثمار الزراعى. 

 

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما النصب والإحتيال على المواطنين أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مدير شركة للإستثمار والتنمية الزراعية "بدون ترخيص" - مقيم بالجيزة "له معلومات جنائية" بإنشاء شركة وهمية للإستثمار والتنمية الزراعية مقرها بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة ، واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تمليكهم أراضى إستصلاح زراعى "وضع يد"، وقيامه بالإعلان على الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى عن إمكانية حجز قطع أراضى بمقدمات بسيطة وإمكانية تقنين إجرائتها بسهولة - خلافاً للحقيقة - وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب ضحاياه والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت هذا الزعم.

 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المذكور بمقر الشركة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

 

وأمكن الاستدلال على عدد (6) مواطنين من ضحاياه ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال من قِبل المتهم بالأسلوب المشار إليه وحصل منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها حوالى (650)  ألف جنيه تقريباً بزعم بيع قطع أراضى مستصلحة زراعياً لهم.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النصب المواطنين شركة وهمية شركة للإستثمار أراضى إستصلاح زراعى

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