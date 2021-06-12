"دنقل" يتفقد مستشفيات التأمين الصحي لمتابعة مدي رضاء المنتفعين

تفقد الدكتور أحمد دنقل مدير الإدارة العامة لرضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى 30 يونيو أكبر مركز للغسيل في مصر والشرق الأوسط، والمتواجد على بعد خطوات من مجمع الإسماعيلية الطبي، لمتابعة سير استقبال المرضى، ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة إليهم، ومناقشة أي مشاكل تواجههم.

وأوضح "دنقل"، ان الإدارة العامة لرضاء المنتفعين تعمل على 6 محاور وتشمل "الكول سنتر وتلقى المكالمات والاستفسارات عبر الخط الساخن 15344، المتابعة الميدانية للمنتفعين داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، المشاركة المجتمعية، التواصل الإجتماعي عبر الصفحة الرسمية لرضاء منتفعي بورسعيد على الفيس بوك، خط الإستشارات الطبية المجاني، متابعة حالات الإحالات الطبية".



أضاف " دنقل"، أن هناك 3 مستويات رقابية لقياس مستوى أداء المنشآت الصحية التابعة لها، وذلك بما يسهم في تحسين الأداء وتطويره بشكل مستمر، وبما يضمن تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية التي تشمل تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى من الجودة ووفق أحدث المعايير الدولية.



وأوضح، أن المستوى الأول هو الإشرافي من فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة أو الإقليم، والذي يهتم بتطبيق الخطط التنفيذية ومراجعة تنفيذ الخطط التشغيلية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة على أكمل وجه، من خلال توجيه الأعمال للقائمين عليها داخل المنشآت الصحية، وربط التوجيه بنتائج الأعمال بشكل دوري، وكذلك اتخاذ الإجراءات والأعمال التصحيحية عند الحاجة.

وأضاف، أن المستوى الرقابي الثاني هو إدارة الرقابة الداخلية برئاسة الهيئة، والتي تهتم بمتابعة خطط أعمال الإدارات المركزية والعامة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وتقييم آثار تلك الأعمال والخطط التنفيذية في الوصول إلى تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للهيئة.

تابع: «يشمل المستوى الرقابي الثالث تقييم المنتفع لمقدمي الخدمة وللخدمة نفسها بشكل لحظي عن طريق استبيانات الرأي أو الإجابة على الأسئلة التقييمية بماكينات الـ«فيد باك سيستم» المتواجدة بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة، والتي منها يتم معرفة جودة أداء الخطط التشغيلية للمنشآت الصحية للهيئة ومدى رضاء المنتفعين عنها، والتي تسهم أيضًا في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمنتفعين المرتكزة على المرضى واحتياجاتهم، وكذلك توجيه الأعمال بشكل يومي واتخاذ الأعمال التصحيحية في حال وجود حاجة لذلك.

