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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. نهائي منافسات فردي سيدات بطولة العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

تقام اليوم السبت منافسات نهائي فردي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو لأول 3 مراكز والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري. 


ويمثل منتخب مصر اللاعبة هايدي عادل في منافسات نهائي فردي سيدات، كما من المقرر أن  تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم لليزر رن. 


وكانت منافسات فردي الرجال أمس الجمعة قد شهدت تأهل رباعي المنتخب الوطني للخماسي الحديث أحمد الجندي وإسلام حامد ومهند طارق  وأحمد أشرف إلى نهائي منافسات فردي الرجال حيث تواجد أحمد الجندي وإسلام حامد ومهند طارق وأحمد أشرف ضمن قائمة الـ36 لاعبا المتأهلين للنهائي الذي يقام بعد الأحد والمؤهل لأولمبياد طوكيو مباشرة لأول 3 مراكز.


وتصدر الجندي ترتيب تصفيات نصف النهائي في المركز الأول برصيد 1103 نقطة وجاء إسلام حامد في المركز 16 برصيد 1080 نقطة واحتل مهند طارق المركز 18 برصيد 1079 نقطة، بينما احتل أحمد أشرف المركز 34 برصيد 1093 نقطة.


وجاء الكوري الجنوبي شانجوان سيو في المركز الثاني للتصفيات والفرنسي فالنتين براديس في المركز الثالث.


ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.


ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الاولمبية- طوكيو 2020. 


ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان. 
الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد

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