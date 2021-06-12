عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها التوت البري.. الدكتور خالد الغزالي يوضح ضرورة تناول الأكلات الحارقة للدهون |شاهد

الدكتور خالد الغزالي
الدكتور خالد الغزالي

قال الدكتور خالد الغزالي ، استشاري النباتات الطبية : إن كثرة المناسبات التي مر بها الجميع الفترة الماضية ، تسببت في زيادة وزن العديد من الناس ، مما يتطلب زيادة نسبة الحرق .

وأضاف الدكتور خالد الغزالي ، خلال لقائه ببرنامج " سفرة و طبلية " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن زيادة الحرق هو العامل الأهم في إنقاص الوزن ، معقبا : "عشان الناس تلحق تستمتع بالصيف " .

وأشار " الغزالي " إلى أن لبس الصيف من السهل أن يظهر زيادة الوزن ، بالمقارنة بالشتاء ، مما يشجع على ضرورة التخسيس في شهور الصيف .

وتابع "الغزالي" أنه من الضروري زيادة تناول الأكلات التي تزيد من معدلات الحرق ، وعلى رأسهم " التوت البري" .

ولفت إلى أن "التوت البري " يساعد على زيادة الحرق ، و زيادة الانزيمات الحارقة بالجسم ، وتفتيت الدهون .

خالد الغزالي استشاري النباتات الطبية الصيف سفرة و طبلية اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

تقرير تونسي: فرجاني ساسي يتلقى عرضا مغريا من الدوري الإيراني

وزير الأوقاف : قرار السعودية بشان الحج صائب وفهم دقيق للواقع

بعد 4 أشهر من الجريمة.. إحالة المتهمين بقتل حمادة الكبابجي للجنايات

كيفية احتساب عدة المتوفى عنها زوجها ؟ دار الإفتاء تجيب

ترزي المشاهير: محمد رمضان رجعلي فلوسي الفجر.. و«اعتذرلي» والأزمة انتهت

السعودية تعلن فتح باب التقديم لفريضة الحج هذا العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

تشييع جثمان رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق من مسجد السيدة نفيسة

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

ليفربول يحسم قراره بشأن مستقبل محمد صلاح

"الجنايات" تطلب تقريرا طبيا عن حالة محمد حسان الصحية في مسكنه

لاصحة لعدم توافرها.. الكهرباء تتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية حتى نهاية الشهر

شاهد .. نجم سابق بذا فويس كيدز يصيب صديقه في رقبته ويكسر جمجمته

«الجنايات» تطلب ضبط وإحضار محمد حسين يعقوب فى قضية «داعش إمبابة»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

فيديو

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

فيديو جراف.. كواليس رفض مدرسة قبول طفلة بسبب شعرها

فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

فيديوجراف.. تفاصيل قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي وتتويجها بالزواج

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

اﻟﻤﺰﻳﺪ