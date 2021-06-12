منها التوت البري.. الدكتور خالد الغزالي يوضح ضرورة تناول الأكلات الحارقة للدهون |شاهد

قال الدكتور خالد الغزالي ، استشاري النباتات الطبية : إن كثرة المناسبات التي مر بها الجميع الفترة الماضية ، تسببت في زيادة وزن العديد من الناس ، مما يتطلب زيادة نسبة الحرق .

وأضاف الدكتور خالد الغزالي ، خلال لقائه ببرنامج " سفرة و طبلية " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن زيادة الحرق هو العامل الأهم في إنقاص الوزن ، معقبا : "عشان الناس تلحق تستمتع بالصيف " .

وأشار " الغزالي " إلى أن لبس الصيف من السهل أن يظهر زيادة الوزن ، بالمقارنة بالشتاء ، مما يشجع على ضرورة التخسيس في شهور الصيف .

وتابع "الغزالي" أنه من الضروري زيادة تناول الأكلات التي تزيد من معدلات الحرق ، وعلى رأسهم " التوت البري" .

ولفت إلى أن "التوت البري " يساعد على زيادة الحرق ، و زيادة الانزيمات الحارقة بالجسم ، وتفتيت الدهون .