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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة: الانتهاء من تعقيم خزانات محطتي غرب النفق ومحمد عبده بالسويس

شركة المياه بالسويس
شركة المياه بالسويس

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، الأنتهاء من عملية تطهير وتعقيم الخزانات الأرضية بمحطة مياه محمد عبده، ومحطة مياه غرب نفق،الشهيد أحمد حمدى بمحافظة السويس، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة وقطاع المعامل تحت أشراف الدكتور أسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس لتوفير كوب ماء نظيف من أجل صحة المواطنين بقطاعات بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من عملية غسيل وتطهير وتعقيم خزانات محطة مياه محمد عبده بطاقة تصميمية 2500 م 3\ يوم، كما تم الانتهاء أيضاً من غسيل وتطهير خزانات محطة مياه غرب النفق بطاقة تصميمية 10000 م 3\ يوم، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس عمرو البلتاجي رئيس محطات قطاع السويس.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن تلك الأعمال تأتى ضمن الخطة الدورية المعدة لغسيل وتطهير وتعقيم المروقات والخزانات الأرضية بمحطات إنتاج المياه، والتى تعمل على تنقية المياه من الشوائب مثل الطمي، والرمل، والشوائب الأخرى، لضمان جودة المياه المنتجة من المحطة ، جنبا الى جنب مع خطة الغسيل الدورية والاستثنائية للشبكات والخزانات باستخدام أحدث الأجهزة المعملية لضمان جودة المياه ومطابقتها للمعايير القياسية.

وأضاف، أن غسيل خزانات المحطات والشبكات، يأتي فى إطار السعى الدائم لإنتاج كوب ماء نظيف بأعلى معايير الجودة، وتستمر الشركة فى أعمال الغسيل والتطهير للمروقات والخزانات الأرضية بجميع المحطات بالشركة وطبقا لخطة الشركة لغسيل وتطهير المروقات بكافة المحطات على مستوى محافظات اقليم القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

عبد الحميد عصمت الاسماعيلية وزارة الصحة عدد السكان شركة مياه الشرب والصرف الصحى مديرية الصحة

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