بمشاركة 71 طبيبا .. طب أسوان تحتفل بخريجي الدفعة الخامسة
نظمت كلية الطب بأسوان بتخرج الدفعة الخامسة، وذلك من خلال حفل نقابة الأطباء الفرعية بالمحافظة بإجمالي 71 طبيب من أبناء أسوان والمحافظات المجاورة.
حضر فعاليات الاحتفال الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس جامعة أسوان لخدمة شؤن المجتمع وتنمية البيئة، نائباً عن الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان ورئيس جامعة أسوان الأسبق ، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان ،، والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة والسكان بأسوان، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان ، والدكتور حامد مكي أمين عام نقابة الأطباء، والدكتور مصطفى أدم الطيري وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أحمد عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية السابق، والقمس ارميا عبادي عبد النور ولفيف من أسر وأهالي الخريجين وسط سعادة غامرة من الحضور .
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من جانبه، أوضح الدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان ورئيس جامعة أسوان الأسبق، أن نقابة الأطباء تقيم هذا الحفل تكريما لأبنائنا الخريجين ، ويعد هذا التكريم بمثابة إعلان أن نقابة الأطباء بأسوان هي بيت كل طبيب وتعمل النقابة علي تقديم كافة أوجه الدعم من تدريبات والحفاظ علي مكانة وحقوق الأطباء بمختلف تخصصاتهم.
فيما أشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بأسوان، أن حفل التخرج للدفعة الخامسة لعام 2021 بكلية طب أسوان، هذا تقليد يتم كل عام للخريجين ، كما تم تكليف الأطباء بهذه الدفعة كنواب وأطباء مقيمين للعمل داخل مستشفى أسوان الجامعى، فى التخصصات الطبية المختلفة كالجراحة والنسا والتوليد والعظام والأسنان وغيرها، والتى قاموا باختيارها بشفافية كاملة بناءً على رغباتهم حسب مجموع درجات كل منهم، فيما يقوم البعض منهم بالعمل فى الأقسام الأكاديمية بكلية طب أسوان .
وأضاف الدكتور الدهشوري عميد كلية الطب، أن السنة الدراسية الأولى بالكلية بدأت فى العام الدراسى 2013/2014 عقب صدور القرار الجمهورى رقم 200 لسنة 2013 بإنشاء كلية الطب بجامعة أسوان حيث تم إلحاق الطلاب بالكلية من المحافظات الأخرى التى كانوا بها فى سنوات دراسية مختلفة .
بينما قال الدكتور مصطفي أدام الطيري وكيل كلية الطب لشؤن الطلاب، أنه تم إضافة 22 قسم وتخصص طبى جديد بطب أسوان للدارسين من الطلاب ، مع استحداث أقسام جديدة لم تكن موجودة لتؤدى خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب كجراحة العمود الفقرى وجراحة الأورام بما فيها أورام المخ والأوعية الدموية وجراحة التجميل والحروق والإصابات المختلفة بالإضافة إلى العمليات الحديثة مثل قسطرة المخ والقلب والشرايين إلي أن وصل عدد أقسام الكلية إلي 30 قسم.
فيما عبر الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات جامعة اسوان عن سعادته بهذه الدفعة من أطباء الامتياز حتي يكونوا إضافة جديدة بمختلف أقسام المستشفى الجامعي بأسوان وقوه داعمة في خدمة المرضي من أبناء أسوان والمحافظات المجاورة في ظل التطور الذي تشهده مستشفيات جامعة أسوان.