بمشاركة 71 طبيبا .. طب أسوان تحتفل بخريجي الدفعة الخامسة

نظمت كلية الطب بأسوان بتخرج الدفعة الخامسة، وذلك من خلال حفل نقابة الأطباء ‏الفرعية بالمحافظة بإجمالي 71 طبيب من أبناء أسوان والمحافظات ‏المجاورة.

حضر فعاليات الاحتفال الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس جامعة أسوان لخدمة شؤن المجتمع وتنمية البيئة، نائباً عن الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة‎، والدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان ورئيس جامعة أسوان الأسبق ، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة ‏أسوان ،، والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة والسكان بأسوان، والدكتور أشرف معبد ‏المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان ، والدكتور حامد مكي أمين عام نقابة الأطباء، ‏والدكتور مصطفى أدم الطيري وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور ‏أحمد عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية السابق، والقمس ارميا عبادي عبد النور ولفيف من ‏أسر وأهالي الخريجين وسط سعادة غامرة من الحضور‎ . ‎

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من جانبه، أوضح الدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان ورئيس جامعة أسوان الأسبق، أن نقابة ‏الأطباء تقيم هذا الحفل تكريما لأبنائنا الخريجين ، ويعد هذا التكريم بمثابة إعلان أن نقابة ‏الأطباء بأسوان هي بيت كل طبيب وتعمل النقابة علي تقديم كافة أوجه الدعم من تدريبات ‏والحفاظ علي مكانة وحقوق الأطباء بمختلف تخصصاتهم‎.‎

فيما أشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بأسوان، أن حفل التخرج للدفعة ‏الخامسة لعام 2021 بكلية طب أسوان، هذا تقليد يتم كل عام للخريجين ‏‎، كما تم تكليف الأطباء بهذه الدفعة كنواب وأطباء مقيمين للعمل داخل مستشفى أسوان ‏الجامعى، فى التخصصات الطبية المختلفة كالجراحة والنسا والتوليد والعظام والأسنان ‏وغيرها، والتى قاموا باختيارها بشفافية كاملة بناءً على رغباتهم حسب مجموع درجات كل ‏منهم، فيما يقوم البعض منهم بالعمل فى الأقسام الأكاديمية بكلية طب أسوان .

وأضاف الدكتور الدهشوري عميد كلية الطب، أن السنة الدراسية الأولى بالكلية بدأت فى ‏العام الدراسى 2013/2014 عقب صدور القرار الجمهورى رقم 200 لسنة 2013 بإنشاء ‏كلية الطب بجامعة أسوان حيث تم إلحاق الطلاب بالكلية من المحافظات الأخرى التى كانوا ‏بها فى سنوات دراسية مختلفة .

بينما قال الدكتور مصطفي أدام الطيري وكيل كلية الطب لشؤن الطلاب، أنه تم إضافة 22 قسم ‏وتخصص طبى جديد بطب أسوان للدارسين من الطلاب ، مع استحداث أقسام جديدة لم تكن ‏موجودة لتؤدى خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب كجراحة العمود الفقرى وجراحة الأورام ‏بما فيها أورام المخ والأوعية الدموية وجراحة التجميل والحروق والإصابات المختلفة ‏بالإضافة إلى العمليات الحديثة مثل قسطرة المخ والقلب والشرايين إلي أن وصل عدد أقسام ‏الكلية إلي 30 قسم‎.‎

فيما عبر الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات جامعة اسوان عن سعادته بهذه ‏الدفعة من أطباء الامتياز حتي يكونوا إضافة جديدة بمختلف أقسام المستشفى الجامعي ‏بأسوان وقوه داعمة في خدمة المرضي من أبناء أسوان والمحافظات المجاورة في ظل ‏التطور الذي تشهده مستشفيات جامعة أسوان.‏

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