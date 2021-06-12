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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية تناقش خطة علاج حالات التسمم بقرص الغلة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفراس، في حضور الدكتور أحمد عمر مستشار مديرية الشئون الصحية لأقسام السموم وعلاج الإدمان، ورئيس وحدة السموم وعلاج الإدمان بجامعة الزقازيق.

 

تناول الاجتماع مناقشة الخطة العلاجية لمواجهة حالات التسمم، وخاصة التسمم الناتج عن فوسفيد الزنك، والمتعارف عليه بالأسواق بإسم "قرص الغلة" وأسبابه الكارثية، والذي يستخدم كمبيد حشري لحفظ البذور.

 

صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية لأكثر من ٦٤ ألف سيدة

 

وشدد وكيل وزارة الصحة علي مديري المستشفيات، بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج حالات السموم، والتأكيد علي أهمية وسرعة إرسال الاحصائيات الخاصة بهذه الحالات بشكل دوري، نظراً لخطورة هذا المبيد علي صحة الإنسان، والذي يؤدي إلي الوفاة بنسبة تصل من ٨٠ إلي ٩٠%.

 

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن ظاهرة تعاطي هذا المبيد والمعروف باسم "قرص الغلة" أصبحت خطيرة بعد دخول أعداد كبيرة في الآونة الأخيرة بمختلف مستشفيات المحافظة، تعاني من أعراض مرضية تؤدي معظمها إلي الوفاة بسبب تناول قرص الغلة.

 

كما ناقش وكيل وزارة الصحة مع مديري المستشفيات الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وخطة العمل اليومية، موجهاً بتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالأقسام الطبية بالمستشفيات، والاهتمام باعتماد مختلف الأقسام الطبية ضمن برنامج الزمالة المصرية

وزارة الصحة الصحة كورونا الأدوية فيروس كورونا المستلزمات الطبية

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