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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إشادة بموقف مصري دافع عن مواطن بلغاري تعرض للاعتداء .. فيديو

إشادة بموقف مصري
إشادة بموقف مصري دافع عن مواطن بلغاري تعرض للاعتداء

أصبح الشاب المصري نور الدين التميمي، المقيم في بلغاريا، حديث الصحافة البلغارية، فى الساعات القليلة الماضية، بعد موقف بطولي  قام به مع أحد  المشردين فى بلغاريا.

فسرد تميمي تفاصيل هذا الحادث خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ومن تقديم الإعلاميين حسام الدين حسين وإيمان منصورقائلاً: كان هناك بائع متجول يبيع الجوارب، وهو إنسان بسيط جدًا ورمز للتفاني والعمل والجهد، وذات مرة ذهب ليبيع بضاعته أمام مقهى يجلس عليه محامي من أشهر رجال الأعمال، ونهره وضربه وطلب منه ألا يبيع جواربه ورماها بشكل مهين جدًا. 

وأضاف التميمي أن المجتمع الأوروبي تعامل مع هذه الواقعة على أنها إهانة لكل القيم الجميلة التي ينادي بها"

وواصل : "الشباب تظاهروا أمام المقهى وألقوا بالشرابات عليه، كما ألقت قوات الشرطة القبض على هذا المحامي وهو يحاكم الآن، ولأنني أعرف هذا الرجل وهو إحدى أيقونات المدينة وكنت أساعده من قبل، فكرت في دعمه وفتحت له محلًا لبيع الجوارب وتكفلت بجميع النفقات وهي تعادل 100 ألف جنيه مصري كهدية له."

نور الدين التميمي الشاب المصري المقيم في بلغاريا مواطن بلغاري الصحافة البلغارية المجتمع الأوروبي

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