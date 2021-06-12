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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جذاب.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

سمية الخشاب
سمية الخشاب

حرصت الفنانة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث جلسة تصوير.

 

تألقت سمية الخشاب في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المطرز و اللامع بالكامل.

 

تزينت سمية الخشاب ببعض الإكسسوارات و المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، وأنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأخضر، وقد نالت إطلالتها في أحدث جلسة تصوير إعجاب متابعيها على موقع التواصل الأجتماعي.

 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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