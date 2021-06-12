جمعية مسافرون للسياحة والسفر: منتدى هيئات الاستثمار الأفريقية أكبر دعاية لشرم الشيخ

توقعات بطفرة في السياحة الافريقية

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم ان انعقاد اول منتدى لرؤساء هيئات الاستثمار بالقارة الافريقية في مدينة شرم الشيح في ظل اجواء فيروس كورونا الصعبة وبمشاركة ممثلين عن ٣٤ دولة هو بمثابة رسالة عالمية على ان مصر بشكل عام ومدينة شرم الشيخ بشكل خاص امنة وبها جميع الاجراءات الاحترازية ضد كورونا لاستقبال السياحة والضيوف واقامة المؤتمرات الدولية بها .

وأضاف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم ان هذا التجمع الكبير من مختلف دول القارة الافريقية ووسائل الاعلام المحلية والعالمية سيكون رسالة لنقل صورة حقيقية عن مدينة شرم الشيخ ارض الجمال والطبيعة الخلابة الى العالم كله بأن شرم الشيخ منتجع ومدينة سياحية عالمية و يجب ان يكون بحق قبلة الاشقاء الافارقة للسياحة والاستمتاع بجمال شرم الشيخ .

ومن جانب اخر يعطي اقامة منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في شرم الشيخ رسالة عالمية بأمن وامان السفر لمصر وينشط السياحة ويشجع راغبي السياحة والسفر الى شرم الشيخ من دول العالم فبحق يعتبر منتدى رؤساء هيئات الاستثمار المقام بجنوب سيناء اكبر دعاية وتسويق للمقاصد السياحية المصرية ومدينة شرم الشيخ خاصة لان اقامة منتدى بهذا الحجم الضخم حاليا في منتجع سياحي هو اكبر دعاية للسياحة المصرية ويجذب انظار وكلاء ومنظمي رحلات السياحة والسفر من جديد لشرم الشيخ ويفتح شهية الجنسيات الاوروبية ايضا العاشقة للسياحة المصرية وهي من الاسواق الرئيسية في مصر للعودة لمصر بشكل أكبر.

وتوقع عبد اللطيف ان يكون لهذا المنتدى انعكاس ايجابي على حركة السياحة الافريقية لشرم الشيخ خلال الفترة القادمة في ظل نقل رسائل وانطباعات المشاركين لاصدقائهم وبلدانهم وما يلتقطونه من صور وفيديوهات اثناء تواجدهم بشرم الشيخ ونشرها عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا سيعطي دفعة ورغبة للاشقاء في القارة لزيارة مصر والاستمتاع بشواطئها الجميلة وجوها الممتع.

ووجه عبد اللطيف الشكر للقيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام بالسياحة ومساندتها بتوجيهات رئاسية ورغم ظروف الاستعداد لمنتدى الاستثمار اذا ان رئيس الوزراء اجتمع بحضور الواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمجموعة من مستثمري السياحة في شرم الشيخ وبحث معهم سبل دعم السياحة وتعرف منهم عن قرب على المشكلات التي تواجههم ووعد بحل وازالة اي معوقات أمام القطاع السياحي .



وذكر عبد اللطيف أن الإعداد لهذا المؤتمر رائع وحقق نجاحا كبير من تنظيم واظهر مدينة شرم الشيخ بصورة رائعة بجهود وفكر اللواءخالد فودة محافظ جنوب سيناء بالتنسيق مع الاجهزة المعنية المختلفة .

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