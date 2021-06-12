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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل الافتتاح.. تعرف على مسابقات مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

بوستر مهرجان الإسماعيلية
بوستر مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

صرح السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، بأن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، يقام كل عام من أجل الارتقاء بالحوار بين الثقافات وتشجيع صناع الأفلام التسجيلية والقصيرة على مواصلة الإبداع في هذا المجال.

حسن الإستقبال الأبرز.. توجيهات للشباب المتطوعين في تنظيم مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

حسن الإستقبال الأبرز.. توجيهات للشباب المتطوعين في تنظيم مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية


وأشار “الباسوسي”، إلى انتهاء التجهيزات الخاصة بانعقاد الدورة 22 للمهرجان في الفترة من 16 إلى 22 يوليو الجاري.

 

من جهته، أوضح الناقد السينمائي عصام زكريا، رئيس المهرجان، المسابقات الرسمية للمهرجان الدولي، وهي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة "أكثر من 60 ق"، مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة "حتى 60 ق"، مسابقة الأفلام الروائية القصيرة "حتى 60 ق"، مسابقة أفلام التحريك "رسوم وعرائس والكمبيوتر الجرافيك".

 

وتابع "زكريا"، يقوم المهرجان بتنظيم أقسام اخري، وهي عروض أفلام خارج المسابقة، وعرض تجارب سينمائية شابة،  عروض خاصة لأفلام تسجيلية أو روائية قصيرة لكبار السينمائيين في العالم.
كما يكرم المهرجان شخصيات سينمائية سنوياً، تقديرا لمسيرتهم الفنية.
 

وينظم المهرجان ندوات لأفلام المسابقات ومناقشات بين المخرجين والجمهور والصحفيين والمتخصصين، كما تقام ورش للتدريب على مهارات صنع الأفلام القصيرة والتسجيلية بالاشتراك مع المهرجانات الدولية المشابهة أو المؤسسات الثقافية المختلفة.
 

وقرر مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست"محمد الباسوسي والذي تنطلق دورته الـ 22 برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، الاربعاء القادم، وتستمر حتى 22 يونيو الجارى بمدينة الاسماعيلية تكريم إسم الفنانة رجاء الجداوي باعتبارها ابنة الإسماعيلية  وصاحبة رصيد سينمائي مشرف.

 

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية، و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.

 

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.
 

مهرجان السينما التسجيلية الباسوسي عصام زكريا مهرجان الإسماعيلية

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حسن الإستقبال الأبرز.. توجيهات للشباب المتطوعين في تنظيم مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

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