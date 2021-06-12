ضمن "حياة كريمة".. الكشف علي ١٤٠٠ مريض بالقافلة الطبية بقرية الحصوة بأبوكبير

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تم تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الحصوة التابعة لمركز أبو كبير استمرت لمدة يومان,

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم إتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان القافلة اتشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن".

وأشار إلى أنه تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٤٨٢ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١١ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

ونوه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن القافلة شهدت أيضا تنظيم جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

علي جانب أخر عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بمحافظة الشرقية، عبر تقنية الفيديو كونفراس، بحضور الدكتور أحمد عمر مستشار مديرية الشئون الصحية لأقسام السموم وعلاج الإدمان، ورئيس وحدة السموم وعلاج الإدمان بجامعة الزقازيق.

تناول الإجتماع مناقشة الخطة العلاجية لمواجهة حالات التسمم، وخاصة التسمم الناتج عن فوسفيد الزنك، والمتعارف عليه بالأسواق بإسم "قرص الغلة" وأسبابه الكارثية، والذي يستخدم كمبيد حشري لحفظ البذور.

وشدد وكيل الوزارة علي مديري المستشفيات، بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج حالات السموم، والتأكيد علي أهمية وسرعة إرسال الاحصائيات الخاصة بهذه الحالات بشكل دوري، نظراً لخطورة هذا المبيد علي صحة الإنسان، والذي يؤدي إلي الوفاة بنسبة تصل من ٨٠ إلي ٩٠%.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن ظاهرة تعاطي هذا المبيد والمعروف باسم "قرص الغلة" أصبحت خطيرة بعد دخول أعداد كبيرة في الآونة الأخيرة بمختلف مستشفيات المحافظة، تعاني من أعراض مرضية تؤدي معظمها إلي الوفاة بسبب تناول قرص الغلة.

كما ناقش وكيل الوزارة مع مديري المستشفيات الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وخطة العمل اليومية، موجهاً بتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالأقسام الطبية بالمستشفيات، والاهتمام باعتماد مختلف الأقسام الطبية ضمن برنامج الزمالة المصرية.