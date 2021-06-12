عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنجيل ورفع كفاءة عدد من الملاعب بمطروح

تعرف على الملاعب المقرر تطويرها بمطروح

تطوير ملاعب مطروح
تطوير ملاعب مطروح

أكد خالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أنه جار رفع كفاءة وتطوير عدد من الملاعب بمدن المحافظة تيسيرا على الشباب.
 

انتظام سير أعمال الامتحانات بجامعة مطروح في أسبوعها الثاني

إنجازات الرئيس السيسى..كيف انتهت مشكلة نقص مياه الشرب في مطروح؟ شاهد


وقال إن أعمال رفع الكفاءة والتطوير تشمل تنجيل ملاعب صناعيا وإنشاء مبان إدارية جديدة لمراكز الشباب والأندية، ودعمها بالأثاث والأدوات الرياضية وصالات الجيم.

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، إنه جاري تسليم ملعبين بقري تل العيس بمركز الحمام وأبو شروق بمدينة سيوة إلي شركة المقاولات المنوطة بتنفيذ أعمال النجيل الصناعي وتطوير مباني وقاعات مراكز الشباب.

وأشار إلى أنه تقرر تسليم ثلاثة ملاعب بمراكز شباب بقري رأسه الحكمة، سيدي عبد الرحمن، الجلالة، لبدء تركيب النجيل الصناعي لهم ضمن خطة لتطوير ورفع كفاءة مراكز شباب المحافظة.
.

وأوضح أنه من المقرر وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة إنشاء مضمار السباق الهجن في القطاع الغربي لمدينة مرسي مطروح، وميدان للرماية في الجانب الشرقي، نظرا للطبيعة الخلابة التي تتسم وتتميز بها مطروح، والعمل على استغلال هذه السمات الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل.

محافظة مطروح اخبار المحافظات مديرية الشباب والرياضة تنجيل ملاعب دعم الشباب

ترشيحاتنا

تقرير تونسي: فرجاني ساسي يتلقى عرضا مغريا من الدوري الإيراني

وزير الأوقاف : قرار السعودية بشان الحج صائب وفهم دقيق للواقع

بعد 4 أشهر من الجريمة.. إحالة المتهمين بقتل حمادة الكبابجي للجنايات

كيفية احتساب عدة المتوفى عنها زوجها ؟ دار الإفتاء تجيب

ترزي المشاهير: محمد رمضان رجعلي فلوسي الفجر.. و«اعتذرلي» والأزمة انتهت

السعودية تعلن فتح باب التقديم لفريضة الحج هذا العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

تشييع جثمان رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق من مسجد السيدة نفيسة

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

ليفربول يحسم قراره بشأن مستقبل محمد صلاح

"الجنايات" تطلب تقريرا طبيا عن حالة محمد حسان الصحية في مسكنه

لاصحة لعدم توافرها.. الكهرباء تتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية حتى نهاية الشهر

شاهد .. نجم سابق بذا فويس كيدز يصيب صديقه في رقبته ويكسر جمجمته

«الجنايات» تطلب ضبط وإحضار محمد حسين يعقوب فى قضية «داعش إمبابة»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

فيديو

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

فيديو جراف.. كواليس رفض مدرسة قبول طفلة بسبب شعرها

فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

فيديوجراف.. تفاصيل قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي وتتويجها بالزواج

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

اﻟﻤﺰﻳﺪ