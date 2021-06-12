تعرف على الملاعب المقرر تطويرها بمطروح

تنجيل ورفع كفاءة عدد من الملاعب بمطروح

أكد خالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أنه جار رفع كفاءة وتطوير عدد من الملاعب بمدن المحافظة تيسيرا على الشباب.





وقال إن أعمال رفع الكفاءة والتطوير تشمل تنجيل ملاعب صناعيا وإنشاء مبان إدارية جديدة لمراكز الشباب والأندية، ودعمها بالأثاث والأدوات الرياضية وصالات الجيم.



وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، إنه جاري تسليم ملعبين بقري تل العيس بمركز الحمام وأبو شروق بمدينة سيوة إلي شركة المقاولات المنوطة بتنفيذ أعمال النجيل الصناعي وتطوير مباني وقاعات مراكز الشباب.



وأشار إلى أنه تقرر تسليم ثلاثة ملاعب بمراكز شباب بقري رأسه الحكمة، سيدي عبد الرحمن، الجلالة، لبدء تركيب النجيل الصناعي لهم ضمن خطة لتطوير ورفع كفاءة مراكز شباب المحافظة.

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وأوضح أنه من المقرر وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة إنشاء مضمار السباق الهجن في القطاع الغربي لمدينة مرسي مطروح، وميدان للرماية في الجانب الشرقي، نظرا للطبيعة الخلابة التي تتسم وتتميز بها مطروح، والعمل على استغلال هذه السمات الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل.