وزير الصحة السعودي يكشف الشرط الأساسي لأداء فريضة الحج هذا العام

قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إن التطعيم ولو بجرعة واحدة؛ شرط أساسي للحج هذا العام.

وأضاف وزير الصحة السعودي ، خلال المؤتمر الصحفي الدوري الخامس للتواصل الحكومي للحديث عن ضوابط وآليات حج 1442هـ، “حريصون على أن يكون حجاج بيت الله في وضع آمن وسلامة عالية، والمملكة تمتلك خبرات واسعة في التعامل مع الأوبئة”.

وأوضح وزير الصحة السعودي، أن هناك متابعة دقيقة لسلامة الحجاج، واستعدادات لإجراء الفحوصات الكافية لضمان سلامة الجميع.

ونوه بأن هناك 3 مستشفيات إضافية في حج هذا العام، إضافة إلى جاهزية مستشفيات منطقة مكة المكرمة لضمان سلامة الجميع.



وأشار وزير الصحة السعودي إلي أن الأنظمة الإلكترونية تسجل كل من أخذ اللقاح بدقة، ولا يوجد أي احتمالية لشهادات مزورة.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت اليوم أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج؛ وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له؛ مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح؛ وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.