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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

أنجيلا مراد تحصد جائزة أفضل مخرجة عن فيلمها تاء التأنيث Feminization

انجيلا مراد
انجيلا مراد

حصدت المخرجة اللبنانية أنجيلا مراد جائزة أفضل مخرجة عن فيلمها "تاء التأنيث  Feminization" في مهرجان Mykonos International Film Festival. 

ويستمر الفيلم بجولاته في عدد من المهرجانات العالمية من بوليوود في الهند إلى لوس أنجلوس هوليوود، حيث سيتم عرض الفيلم في ال TCL Chinese Theatre 6, Hollywood وعبر منصت Uvtcineplex العالمية، ضمن مشاركته في مهرجان Standalone Film Festival and Awards Los Angeles.

والمثير أن ذلك التألق في الإخراج السينمائي جاء بعد مرحلة من عملها في مجال الإعلام التي برزت من خلاله بأسلوبها الخاص والمتميز.

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اللبنانية أنجيلا مراد تنضم لـ«لجنة تحكيم» مهرجانين سينمائيين

فيلم تاء التأنيث

يروي الفيلم قصة أمل، البالغة من العمر 28 عامًا، والتي تمر بفترة عاطفية صعبة. تحمل وهي عزباء.  بعد 8 سنوات من إجهاض طفلها، كل ما تطلبه اليوم هو حق النسيان. تلتقي ماجد، فتى يبلغ من العمر 8 سنوات مكتوم القيد، ويحاول ماجد بيع زهرة حمراء لأمل، وعندها يفتح شرخًا بين "الذاكرة" و "البراءة".

السينما بالنسبة لأنجيلا وسيلة لطرح المشاكل، تطرح المشاكل للبحث عن الحل. وتؤكد المخرجة الشابة أهمية إيصال أصوات المهمشين من خلال السينما.

ويتناول الفيلم قضية الأم العزباء في مجتمع ذكوري بالإضافة إلى الإجهاض وقضية الاطفال مكتومي القيد وحق الطِّفل في التعليم، والعنف والقهر اللذين يتعرض لهما النساء والأطفال نتيجة الفقر.

تاء التأنيث، كتابة وإخراج أنجيلا مراد واستعانت المخرجة بعدد من الممثلين غير المحترفين في فيلمها، كما ظهرت في دور رئيسي وجسّدت شخصية "أمل" ولم تقوم فقط بتأدية الدور، بل قامت بتجسيد الشخصية تمامًا بكل تفاصيلها ومشاعرها.

ولفت الأنظار وسرق القلوب الطفل المشرّد «ماجد» الذي قام بدوره الطفل احمد كازان. وألين الشامي تميزت بشخصية «زينب» التي قدمتها بالفيلم ببراعة كبيرة، من جهة أخرى سيبدأ الفيلم جولاته في عدد من المهرجانات العالمية.

 

اللبنانية أنجيلا مراد تنضم لـ«لجنة تحكيم» مهرجانين سينمائيين

من جهة أخرى اختيرت المخرجة اللبنانية أنجيلا مراد للمشاركة في لجنة تحكيم مهرجانات سينمائية عالمية Nawada International Film Festival، ومهرجان خاص بالأفلام القصيرة.

ويعد Roshani International Short Film Festival أحد المسابقات العالمية في الهند في نسخة العام ٢٠٢١.

وعلقت إدارة المهرجان عن اختيار أنجيلا بأنهم فخورين لأنضمامها إلى لجنة التحكيم. وقد أحدث فيلم أنجيلا مراد "تاء التأنيث Feminization" ضجة كبيرة عند عرض البرومو الخاصة به عبر مواقع التواصل.

 

انجيلا مراد اللبنانية المخرجة تاء التأنيث Feminization مهرجان

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