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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ترزي المشاهير: محمد رمضان رجعلي فلوسي الفجر.. و«اعتذرلي» والأزمة انتهت

ترزي المشاهير و محمد
ترزي المشاهير و محمد رمضان

كشف ترزي المشاهير "أشرف فجلة"، أن النجم محمد رمضان ارسل أمواله المتبقية من مستحقاته مع مدير أعماله فجر اليوم،  لينهي أزمته معه بعد إعلان " أشرف لجوئه للقضاء لاسترداد أمواله.

وأوضح " أشرف فجلة" ، في تصريح لموقع “صدى البلد”، أنه فور إعلانه  سعيه لرفع قضية على " محمد رمضان"، هاتفه مدير أعمال الفنان " محمد رمضان" في الساعة الرابعة فجرا ليبلغه أن " رمضان" لم يكن على دراية بالموضوع  وأنه أمر على الفور بمنح بقية مستحقاته في فجر اليوم ، ويبلغه اعتذاره بشكل شخصي.

وأشار " فجلة"، إلى أن أزمته مع "محمد رمضان" انتهت وأنه تقبل اعتذار "محمد رمضان "، وسيعلن قريبا عن تفاصيل ما حدث عبر مقطع خاص به عبر صفحاته الشخصية بمواقع التواصل.

وكان " أشرف فجلة" ظهر عبر مقطع فيديو في شهر رمضان الماضي كشف فيه عن مستحقاته المالية التي لم ينالها بعد من محمد رمضان وذلك بعد تصمم له عدد من الملابس والبدل منذ فترة طويلة، ليتطور الأمر باللجوء " فجلة" إلى القضاء لأخذ مستحقاته المتأخرة من " محمد رمضان".

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