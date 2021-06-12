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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال جولة ببني سويف..

شعراوي يطالب بالالتزام بالتوقيتات المحددة لمشروع تبطين ترعة جبل أبوصير

جولة وزير التنمية
جولة وزير التنمية المحلية ببني سويف

تفقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف اليوم، السبت، أعمال مشروع تبطين ترعة جبل أبوصير بقرية الحمام ضمن الزيارة التي يقوم بها الوزير للمحافظة.

 

شارك في تفقد المشروع عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية بينهم الدكتور هشام الهلباوي المشرف العام علي برنامج تطوير الريف المصري "حياة كريمة" والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة وعدد من قيادات المحافظة.



واستمع وزير التنمية المحلية والمحافظ إلى شرح حول مستجدات تنفيذ مشروع تبطين النوع بالقرية ونسب التنفيذ والأطوال والتكلفة، مطالبا بالالتزام بالتوقيتات الزمنية لعملية التنفيذ.

 

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي أطلقه رئيس الجمهورية لتحقيق عدد كبير من المكاسب والعوائد للدولة والمواطنين.

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وزير التنمية المحلية رئيس الجمهورية التنمية المحلية محمود شعراوي محافظ بني سويف

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