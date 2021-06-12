رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق ضيفا برنامج واحد من الناس .. اليوم

أخبار النجوم

في سهرة فنية خاصة في العاشرة مساء السبت المقبل من برنامج واحد من الناس يستضيف الإعلامي عمرو الليثي نجوم مسلسل "ولاد ناس" الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان أحمد وفيق، إيهاب فهمي والمخرج والمؤلف هاني كمال.

يتناول اللقاء كواليس العمل الذي ناقش بجرأة وفن أخطر القضايا الاجتماعية التي نعاني منها، وكيف تعامل النجوم مع أدوارهم وأهم المشاهد التي قدموها، وهل استوحي المسلسل أحداثه من أحداث حقيقية؟ ولماذا قرر مؤلفه أن يقوم بإخراجه.

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان طارق لطفي في حلقة فنية خاصة في العاشرة غدا الجمعة المقبل ببرنامج واحد من الناس، ويكشف لأول مرة أهم كواليس وأسرار شخصية الشيخ رمزي في مسلسل القاهرة كابول ، وهل توقع نجاح العمل بشكل عام وشخصية الشيخ رمزي بشكل خاص.

كما يكشف عن أصعب المشاهد، ولماذا عاني من الآلام في احباله الصوتية وكيف تدرب علي ضرب النار ؟ وهل تلقي تهديدات بالقتل.

كما يعترف بمعاناته النفسية بسبب تأخر البطولة والأيام الصعبة التي عاشها مع أسرته وهو بدون عمل ، ويوجه رسالة لزوجته وأولاده الثلاثة ويكشف عن سر الخلاف مع الفنان عمرو يوسف واخر مشاريعه السينمائية فيلم "حفلة ٩ ".

وفي ختام الحلقة يكرم الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان طارق لطفي ويهديه درع برنامج واحد من الناس تقديرا لمسيرته المهنية الرائعة ونجاح مسلسل القاهرة كابول.