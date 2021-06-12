عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق ضيفا برنامج واحد من الناس .. اليوم

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

في سهرة فنية خاصة في العاشرة مساء السبت المقبل من برنامج واحد من الناس يستضيف الإعلامي  عمرو الليثي نجوم مسلسل "ولاد ناس" الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان أحمد وفيق، إيهاب فهمي والمخرج والمؤلف هاني كمال.

يتناول اللقاء كواليس العمل الذي ناقش بجرأة وفن أخطر القضايا الاجتماعية التي نعاني منها، وكيف تعامل النجوم مع أدوارهم وأهم المشاهد التي قدموها، وهل استوحي المسلسل أحداثه من أحداث حقيقية؟ ولماذا قرر مؤلفه أن يقوم بإخراجه.

txt

غدا.. رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق ضيفا برنامج واحد من الناس

txt

رانيا فريد شوقي ومحمد وفيق ضيفا برنامج واحد من الناس .. السبت

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان طارق لطفي في حلقة فنية خاصة في العاشرة غدا الجمعة المقبل ببرنامج واحد من الناس، ويكشف لأول مرة أهم كواليس وأسرار شخصية الشيخ رمزي في مسلسل القاهرة كابول ، وهل توقع نجاح العمل بشكل عام وشخصية الشيخ رمزي بشكل خاص. 

كما يكشف عن أصعب المشاهد، ولماذا عاني من الآلام في احباله الصوتية وكيف تدرب علي ضرب النار ؟ وهل تلقي تهديدات بالقتل.

كما يعترف بمعاناته النفسية بسبب تأخر البطولة والأيام الصعبة التي عاشها مع أسرته وهو بدون عمل ، ويوجه رسالة لزوجته وأولاده الثلاثة ويكشف عن سر الخلاف مع الفنان عمرو يوسف واخر مشاريعه السينمائية فيلم "حفلة ٩ ".

وفي ختام الحلقة يكرم الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان طارق لطفي ويهديه درع برنامج واحد من الناس تقديرا لمسيرته المهنية الرائعة ونجاح مسلسل القاهرة كابول. 

الفنانة رانيا فريد شوقي الفنانة برنامج رنامج واحد من الناس واحد من الناس عمرو الليثي الإعلامي أحمد وفيق وفيق الفنان أحمد وفيق مسلسل ولاد ناس

موضوعات متعلقة

ما اشبع منه.. عيضة المنهالي يطرح أحدث أغانيه باللهجة العراقية

شاهد .. صور حفل زفاف محمد فراج وأبرز الحضور

أخبار الفن.. سهير المرشدي تعلن إصابة شقيقتها بفيروس كورونا.. محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزواجهما

منهم محمد منير وحسن يوسف .. فنانون غائبون عن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

صور| تكريم عمر خيرت وحظر تجول أفضل فيلم.. تفاصيل الدورة 69 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

هدى المفتي في حوار لـ عدسة صدى البلد: خيالي ساعدني في "ديدو".. وخطواتي الفنية بطيئة لهذا السبب .. فيديو

سبعبع يعود للعصابة.. الفنان شريف دسوقي يستعد لتصوير مسلسل بـ 100 وش 2

حاجة غريبة.. محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزواجهما على طريقة معبودة الجماهير

ترشيحاتنا

تقرير تونسي: فرجاني ساسي يتلقى عرضا مغريا من الدوري الإيراني

وزير الأوقاف : قرار السعودية بشان الحج صائب وفهم دقيق للواقع

بعد 4 أشهر من الجريمة.. إحالة المتهمين بقتل حمادة الكبابجي للجنايات

كيفية احتساب عدة المتوفى عنها زوجها ؟ دار الإفتاء تجيب

ترزي المشاهير: محمد رمضان رجعلي فلوسي الفجر.. و«اعتذرلي» والأزمة انتهت

السعودية تعلن فتح باب التقديم لفريضة الحج هذا العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

تشييع جثمان رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق من مسجد السيدة نفيسة

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

"الجنايات" تطلب تقريرا طبيا عن حالة محمد حسان الصحية في مسكنه

ليفربول يحسم قراره بشأن مستقبل محمد صلاح

لاصحة لعدم توافرها.. الكهرباء تتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية حتى نهاية الشهر

شاهد .. نجم سابق بذا فويس كيدز يصيب صديقه في رقبته ويكسر جمجمته

«الجنايات» تطلب ضبط وإحضار محمد حسين يعقوب فى قضية «داعش إمبابة»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

فيديو

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

فيديو جراف.. كواليس رفض مدرسة قبول طفلة بسبب شعرها

فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

فيديوجراف.. تفاصيل قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي وتتويجها بالزواج

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

اﻟﻤﺰﻳﺪ