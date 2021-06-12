رئيس اتحاد كمال الاجسام ينعي على الرشيدي

نعى الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الاجسام، ورئيس الاتحادين العربي والإفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، نجم كمال الاجسام على رشيد الذي توفي امس الجمعة

وأرسل فهيم برقية برقية عزاء لأسرة البطل الدولي داعيا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

يعد على الرشيدي من رواد كمال الأجسام حيث كان احد ابطال اللعبة، وزامل خلال مشواره العديد من نجوم اللعةه امثال الشحات مبروك.

وكانت آخر مشاركة له في البطولات منذ شهور معدودة ببطولة مصر تك دايموند كاب فئة الاساتذه وحصل على مركز متقدم.