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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن فتح باب التقديم لفريضة الحج هذا العام

السعودية
السعودية

أعلن نائب وزير الحج السعودي الدكتور عبد الفتاح مشاط أنه سيتم فتح البوابة الإلكترونية للحج غدا 1 ظهرا وستكون هناك حملات من داخل المملكة عبر المسار الإلكتروني.

وأفاد  نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، خلال المؤتمر الصحفي الدوري الخامس للتواصل الحكومي للحديث عن ضوابط وآليات حج 1442هـ  أنه ستكون هناك منصة إلكترونية عبر بوابة الوزراة لتسجيل الراغبين بالحج هذا العام من المواطنين والمقيمين، مؤكدا ان قرار إقامة الحج بأعداد محدودة هذا العام جاء امتثالا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية .

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وقال : درسنا جميع المؤشرات، ليتطابق حج هذا العام مع أعلى المعايير الصحية ووجدنا تفهما كبيرا من الدول الإسلامية حول الضوابط المعلنة.

وأشار أن التجمعات البشرية تزيد من تفشي الوباء لذلك تم تحديد ضوابط الحج.

واضاف : إتاحة أداء مناسك الحج هذا العام 1442، لمن هم داخل المملكة من جميع الجنسيات.

وكانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له، مشدّدة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

فيروس كورونا المملكة العربية السعودية الحج والعمرة البوابة الالكترونية وزارة الحج والعمرة منصة إلكترونية

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السعودية تعلن فتح باب التقديم لفريضة الحج هذا العام

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