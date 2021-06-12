حالته حرجة.. نجم ذا فويس كيدز يكسر دماغ صديقه

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول متسابق ذا فويس كيدز "معاذ عيسى" بعد اعتدائه على زميل له يُدعى "حسن وضربه بمفتاح في رأسه واخترق المفتاح جمجمة الأخير الذي يمكث بالمستشفى في حالة حرجة حاليًا.



نجم ذا فويس كيدز يكسر دماغ صديقه



بدأت أزمة معاذ عيسى من منشور للإعلامي محمد نشأت ونشره عدة صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أظهرت حالة تعد قام بها طفل يدعي معاذ عيسي، والذي شارك من قبل فى برنامح ذا فويس كيدز ، على صديقه حسن شريف.

كسر جمجمته



من هو نجم ذا فويس كيدز معاذ عيسى



و قام معاذ، بضرب صديقه بعدة مفاتيح تسببت في جرح قطعي في الرقبة وكسر في الجمجمة.

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