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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس مجلس النواب: مصر لها دور كبير في دعم التعاون القضائي الافريقي

الدكتور حنفي علي
الدكتور حنفي علي الجبالي، رئيس مجلس النواب

قال الدكتور حنفي علي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إن اجتماع القاهرة لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية يهدف إلى تعزيز العمل القضائي المشترك على مستوى القارة الإفريقية، وتقريب وجهات النظر المختلفة تجاه العدالة، لافتا إلى أن اجتماع القاهرة  صار من علامات التعاون القضائي الإفريقي المضيئة.

 

وأضاف الجبالي خلال كلمته في بداية اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية: “لقد شرفت بترؤس المحكمة الدستورية العليا منذ عامين وأعتز أنها خلالها تعاوننا معكم بتدشين منصة رقمية تشمل موقعا إلكترونيا من هذا التجمع، وها هو ذا الموقع يولد عملاقا يضم بين دفتيه العديد من المشاركات القانونية المتنوعة من أحكام وأبحاث وأوراق عمل مختلفة يستطيع من خلاله المطالع أن يكون تصورا طيبا لمستوى العمل القانوني والقضائي”.

 

ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.

 

وشهدت السنوات الماضية دورات متعاقبة للاجتماع، برئاسة رؤساء المحكمة الدستورية العليا المتعاقبين (المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي جبالي، والمستشار سعيد مرعي)، ما شهد تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، من خلال شبكة قارية تضم 54 دولة وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة، والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.

اخبار التوك شو التعاون الأفريقي القارة الافريقية الدولة المصرية المصريين

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