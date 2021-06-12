بديلة الـX3 و X4 .. بي إم دبليو ألبينا تكشف عن XD3 وXD4 الديزل

أعلنت شركة ألبينا المتخصصة في تعديل السيارات الخاصة بشركة بي إم دبليو BMW، عن سياراتها الجديدة XD3 و XD4 ، المحسنة من طرازي X3 و X4 الجديدتين.

وتستمد السيارتين الجديدتين XD3 و XD4 ، قوتها من محرك ديزل مطور من بي إم دبليو سعة 3.0 لتر بست أسطوانات مزدوج التربو ينتج 389 حصان و 800 نيوتن متر من عزم الدوران، بزيادة 30 نيوتن متر عن سابقاتها من ألبينا.

و يقترن محرك الديزل القوي بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ونظام xDrive للدفع الرباعي معاد معايرته ، كما تصل سرعتهما من 0 - 100 كم / الساعة في 4.6 ثانية، و تصل سرعة XD3 القصوى لـ 267 كم في الساعة، بينما تصل سرعة XD4 القصوى لـ 268 كم / ساعة.

وتظهر السيارتان الجديدتين XD3 و XD4 بمظهر خارجي مقارب لتصميم سيارات الدفع الرباعي العادية X3 و X4 ، ولكن تم تغير وتطوير مصابيح أمامية وخلفية LED، واكصدامات جديدة و عجلات قياس 20 بوصة خاصة بطرازات ألبينا .

وتقول شركة ألبينا ، انها ستقدم مجموعة من المكابح المركبة كخيار، بالإضافة إلى مجموعة من العجلات المعدنية مقاس 22 بوصة بتصميم ألبينا المميز ، بينما يعتمد كلا الطرازين الجديدين على مخمدات تكيفية مع إعدادات خاصة بالطراز ونوابض أقصر وأكثر صلابة، لتوفير ديناميكيات طولية وجانبية .

اما عن أسعار السيارتين ، فتأتى بي إم دبليو ألبينا XD3 الجديدة من 104.500 دولار ، و بي إم دبليو ألبينا XD4 بسعر 108.400 دولار .