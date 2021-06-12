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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بديلة الـX3 و X4 .. بي إم دبليو ألبينا تكشف عن XD3 وXD4 الديزل

بي إم دبليو ألبينا XD3
بي إم دبليو ألبينا XD3

أعلنت شركة ألبينا المتخصصة في تعديل السيارات الخاصة بشركة بي إم دبليو BMW، عن سياراتها الجديدة XD3 و XD4 ، المحسنة من طرازي X3 و X4 الجديدتين.

وتستمد السيارتين الجديدتين XD3 و XD4 ، قوتها من محرك ديزل مطور من بي إم دبليو سعة 3.0 لتر بست أسطوانات مزدوج التربو ينتج 389 حصان و 800 نيوتن متر من عزم الدوران، بزيادة 30 نيوتن متر عن سابقاتها من ألبينا. 

و يقترن محرك الديزل القوي بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ونظام xDrive للدفع الرباعي معاد معايرته ، كما تصل سرعتهما من 0 - 100  كم / الساعة في 4.6 ثانية، و تصل سرعة XD3 القصوى لـ 267 كم في الساعة، بينما تصل سرعة XD4 القصوى لـ 268 كم / ساعة.

وتظهر السيارتان الجديدتين XD3 و XD4 بمظهر خارجي مقارب لتصميم سيارات الدفع الرباعي العادية X3 و X4 ، ولكن تم تغير وتطوير مصابيح أمامية وخلفية LED، واكصدامات جديدة و عجلات قياس 20 بوصة خاصة بطرازات ألبينا .

وتقول شركة ألبينا ، انها ستقدم مجموعة من المكابح المركبة كخيار، بالإضافة إلى مجموعة من العجلات المعدنية مقاس 22 بوصة بتصميم ألبينا المميز ، بينما يعتمد كلا الطرازين الجديدين على مخمدات تكيفية مع إعدادات خاصة بالطراز ونوابض أقصر وأكثر صلابة، لتوفير ديناميكيات طولية وجانبية . 

 

اما عن أسعار السيارتين ، فتأتى بي إم دبليو ألبينا XD3 الجديدة من 104.500 دولار ، و بي إم دبليو ألبينا  XD4 بسعر 108.400 دولار .

الدفع الرباعي BMW بي إم دبليو الديزل تعديل السيارات xDrive سيارات الدفع الرباعى XD4 XD3

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